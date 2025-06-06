Итак, VI угольный форум. Столь пристальное внимание к «черному, надежному золоту» объяснимо. Начать с того, что угольная промышленность – одна из важнейших ресурсных отраслей экономики республики, обеспечивающая рабочими местами более 30 тыс. человек.

– Мировая тенденция развития горнодобывающего сектора направлена на постепенный переход к зеленой экономике. Одно из основных решений на пути к ней – сокращение угольной генерации электроэнергии. Поэтому, – сообщил руководитель управления угольной промышленности Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК Жанат Игисинов, – нами проводится работа по нивелированию рисков сокращения добычи угля в долгосрочной перспективе. В ближайшее время ожидается проведение модернизации на ГРЭС-2 Экибастуза и строительство трех новых угольных ТЭЦ в Семее, Кокшетау и Усть-Каменогорске.

Учитывая возрастающие в связи с этим внутренние потребности, по словам спикера, в среднесрочной перспективе необходимо максимально увеличить объемы добычи и активно экспортировать уголь. Причем в качестве перспективного направления развития угольной промышленности следует определить углехимию.

– В этом направлении мы ведем работу с китайскими компаниями. В марте нынешнего года компания CHN Energy открыла свое представительство в Казахстане и на сегодняшний день ведет переговоры с «Шубарколь Премиум» в части сотрудничества и вхождения в долю угольной компании, – пояс­нил Жанат Игисинов. – Китайские инвесторы готовы вложить около четырех миллиардов долларов в реализацию углехимических проектов.

На VI Форуме золотопромышленников рассмотрены ключевые вызовы охраны труда и промышленной безопасности на предприя­тиях горно-металлургического комплекса. Открыл тематическую сессию депутат Мажилиса Парламента РК Мукаш Искандиров.

– В центре внимания профессио­нального сообщества сегодня находятся изменения и дополнения в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом. Эти поправки направлены на системное обновление нормативно-правовой базы и усиление реабилитационных механизмов в сфере охраны труда и промышленной безопасности, – отметил депутат.

Между тем многие эксперты отмечают недостаточные вложения недропользователей в охрану труда и безопасность. Если говорить о сфере золотодобычи, то, по данным аналитиков Standard & Poor’s, она в Казахстане находится на среднем уровне эффективности по сравнению с глобальными производителями. Среди ключевых факторов роста себестоимости добываемых драгметаллов – увеличение цен на электроэнергию, расходы на оплату труда и налоговая нагрузка. В 2024 году стоимость электро­энергии для крупных предприя­тий, таких как «Казахмыс Смелтинг», выросла на 18%, а затраты на оплату труда – на 20% из-за повышения средней зарплаты.

С докладом на сессии также выступил председатель Комитета промышленной безопасности МЧС РК Рашид Дубаев.

– Министерством разработан и реализуется план исполнения поручения Главы государства по дальнейшему развитию сферы промышленной безопасности, – сообщил докладчик. – Сейчас нами проводится ревизия на шахтах и рудниках, а также анализ мероприя­тий, направленных на обеспечение безопасности граж­дан, задействованных в непосредственном производстве. Для обеспечения полной безопасности на предприятиях, – добавил председатель комитета, – государство и бизнес должны работать совместно.

Впервые в рамках АММ 2025 состоялся Конгресс ювелиров Казахстана – новая площадка для диалога между производителями, дистрибьюторами и представителями власти.

Модератор, исполнительный директор ассоциации «Драгмет» Канат Баитов выразил уверенность, что конгресс станет площадкой для конструктивного диалога, обмена опытом и выработки совместных решений, направленных на повышение конкурентоспособности отечественной ювелирной отрасли.

Участники мероприятия подчерк­нули, что проведение Конгресса в рамках АММ свидетельствует о растущей роли ювелирной индустрии как важного элемента минерально-сырьевого комплекса и экономики в целом. Они выразили надежду на дальнейшее развитие ювелирной отрасли Казахстана, включая создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса, развитие образовательных программ и укрепление международных связей. Ожидается, что такие мероприятия станут регулярными и помогут укрепить позиции казахстанских ювелиров на мировом рынке.

В завершение встречи подписан Меморандум о сотрудничестве между Лигой ювелиров Казахстана, Ассоциацией ювелиров ЕАЭС и ТОО «Тау-Кен Алтын», а также Меморандум о взаимодействии между ювелирами республики, ЕАЭС и Агентством РК по финансовому мониторингу.