Уголь и золото: инвестиции, проекты, перспективы
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Марина Демченко, Самат Бейсембаев, Ерик Абитов
Второй день конгресса AMM 2025 в Астане был посвящен специализированным отраслевым мероприятиям, к числу которых следует отнести ставшие уже традиционными ежегодные форумы предприятий угольной промышленности и золотодобычи, а также Первый конгресс ювелиров РК. В рамках работы этих тематических диалоговых площадок эксперты обсудили состояние рынков, вопросы регулирования, технологии добычи, переработки и производства, а также устойчивость к климатическим и экономическим рискам.