Уголовно наказуемо: мужчина выплатил долг по алиментам в Мангистауской области

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Он задолжал 4 млн тенге алиментов за 8 лет, скрывая свои доходы 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области рассмотрено уголовное дело о неисполнении обязанности по уплате средств на содержание детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд
 
Судом установлено, что в 2018 году в отношении подсудимого был вынесен судебный приказ о взыскании алиментов в четверть части всех заработков на содержание дочери 2016 г.р. до ее достижения совершеннолетия.

Подсудимый знал, что в случае неисполнения обязательств по уплате алиментов он будет привлечен к уголовной ответственности. Он сообщил ЧСИ о том, что не смог трудоустроиться, но  неофициально выполнял наемные работы, тем самым скрыл доход.

ЧСИ наложил арест банковского счета должника и ограничения на вождение авто. Задолженность по алиментам с 2016 года по июнь 2024-го составила более 4 млн тенге. В результате принятых судом мер подсудимый примирился с бывшей супругой и погасил всю задолженность по алиментам.
 
Санкция ст.139 УК предусматривает привлечение к общественным работам до 600 часов либо ограничение свободы до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

«Вина подсудимого доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевшей, ЧСИ и материалами уголовного дела. В связи с примирением сторон и погашением задолженности в соответствии с ч.1 ст.68 УК суд прекратил уголовное дело и освободил подсудимого от уголовной ответственности», – заключили в суде. 

Постановление суда не вступило в законную силу.

#суд #долг #алимента

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