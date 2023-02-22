Уголовное правосудие: преодоление стереотипов

Далеко не случайно, что совершенно определенно обозначил 6 июня 2022 года наиболее острые темы данной сферы общества Президент страны сразу после завершения исторического и судьбоносного конституционного референдума с участием народа Казахстана, продолжив их обнародование и предложив конкретные решения уже в Пос­лании от 1.09.2022 года.

Итак, что сегодня следует сделать дополнительно для предот­вращения негативных факторов в сфере деятельности полиции, прокуратуры и судов? Безусловно, что за годы юридического суверенитета в рассматриваемом сегменте государственного строительства было реализовано немало разного рода реформ. Успешных и не очень. Однако в целом выстроена система правопорядка и правосудия, в основе которой предусмотрены правовые, институциональные и иные методы их построения и функционирования. Сегодня в разных сегментах данной системы трудятся как компетентные, так и некомпетентные и даже случайные сотрудники. Как, впрочем, и везде в государственном аппарате страны. Причин наличия неэффективных кадров много. Общество и государство придают этому вопросу именно в данной сфере принципиальное значение и внимание.

Вне всякого сомнения, что главными ресурсами в преодолении сложившегося положения по-прежнему остаются воспитание, образование, высокая правовая культура всех лиц, реализующих правовую политику государства, использующих в этих целях «острые» правовые инструменты поддержания режима законности и защиты прав человека.

О произволе в рядах полиции

Произвол полиции – это продукт прежде всего некомпетент­ности многих руководителей разных органов уголовного преследования и, соответственно, их сотрудников. Скажем так, неграмотное управление силами полиции. Отсюда следует, что не с кого брать пример, не у кого учиться навыкам поддержания режима законности и правопорядка, а также выстраивания отношений диалога и партнерства с институтами гражданского общества и населением. Так, слабость и не­грамотность действий полиции наглядно показали январские события 2022 года.

Как преодолеть произвол в ее рядах? Прежде всего коррупцию и пытки, главным образом в отношении участников уголовного процесса, на что обратил внимание Глава государства в своих посланиях народу Казахстана.

Рецептов много. И, безусловно, на первом месте стоит тщательный отбор кадров и последующее их обучение в полицейских академиях. Кстати, об академиях. Они нуждаются в серьезном обновлении и существенной поддержке со стороны государства.

Среди наиболее эффективных и реализуемых сегодня подходов следует выделить также активное уголовное преследование и осуждение полицейских, совершивших акты коррупции. Аналогично ведется борьба и осуждение тех из них, кто совершает пытки по отношению к гражданам, вовлеченным в орбиту уголовного преследования. Существуют и иные механизмы очищения рядов полиции. Но проблема ликвидации коррупции и пыток здесь, к сожалению, пока остается.

Все сотрудники полиции должны отчетливо понимать, что они призваны служить и защищать граждан Казахстана. Это высокая, почетная, нравственная миссия, и ее выполнение сопряжено с разного рода трудностями, для преодоления которых персонал наделяется большим объемом прав и обязанностей. И их нет в арсенале простого человека. Вот почему им следует быть профессионалами своего дела, истинными выразителями легитимности государственной власти, чтобы избегать нарушения конституционных прав человека и гражданина в ходе соприкосновения с ним.

Но, видимо, не все сотрудники полиции это отчетливо понимают, как и роль и назначение полиции в обществе и государстве. И поскольку полиция является частью большой системы правопорядка как выражения юридического суверенитета государства с вытекающими для ее персонала правовыми последствиями, тут следует законодательно предус­мотреть применение более радикальных, жестких мер реагирования центральной власти на факты произвола в ее рядах по отношению к людям.

К примеру, если в правоохранительном органе, неважно какого уровня, совершаются акты коррупции с последующим преследованием и осуждением виновных в этом лиц, все руководство данного органа, независимо от результатов уголовного преследования и осуж­дения, должно автоматически, безотлагательно освобождаться от занимаемых должностей. Эту меру следует распространить на первого руководителя конкретного правоохранительного органа, всех его заместителей и руководителей подразделения, сотрудник которого уличен в коррупции. В данном вопросе следует исходить из того, что коррупция в рядах полиции – это либо результат слабого внутреннего контроля за работой подчиненных, проявление мягкотелости, а возможно, провоцирующее коррупциогенное поведение самих руководителей полиции.

Более жестко следует относиться к фактам пыток в служебных помещениях полицейских структур, а также в ходе проведения процессуальных, следственных действий вне дислокации объектов полиции. Это возмутительные факты, которым вовсе не должно быть места в системе органов внутренних дел. Вот почему при обнаружении случаев пыток, даже единичных фактов, помимо уголовного преследования и осуждения виновных в этом лиц, конкретные подразделения полиции соответствующего уровня (управление, отдел полиции) должны быть распущены, расформированы с негативными социально-экономическими последствиями для их личного состава (перемещение по службе, увольнение, лишение льгот и т. д.).

Не надо быть наивными. О пытках и «пытателях» личный состав всегда знает. Следовательно, такие сотрудники сами в шаге от применения пыток и образуют по умолчанию «резерв» потенциальных кандидатов в «пытатели».

О некомпетентности прокуроров

Надо откровенно признать, что действующие прокуроры в массе своей действительно являются носителями недостаточных профессиональных качеств. Как это произошло – тема отдельного разговора.

Известно, что за годы независимости органы прокуратуры претерпели много трансформаций, и к сегодняшнему дню на отдельных направлениях выполнения своих конституционных функций кадровый состав данной системы, как и полиции, сильно ослаб. При всем этом такой государственный орган остается востребованным на фоне определенной пассивности адвокатов и неповоротливости судебной системы. В отличие от названных субъектов права органы прокуратуры по-прежнему обладают определенной компетенцией и полномочиями по оперативному восстановлению нарушенных прав человека и гражданина.

Вот почему важно сегодня позаботиться о более высоком качестве организации и деятельности органов прокуратуры, о высокой правовой образованности их сотрудников, к чему обязывает обновленный статус прокуратуры теперь уже в рамках нового Конституционного закона «О прокуратуре».

Применительно к сфере уголовного правосудия, где наиболее тесно соприкасаются интересы общества, государства, личности, и, следовательно, широко распространены нарушения законности, в том числе указанные выше, современным прокурорам следует взять на вооружение институт соблюдения, следования общеобязательным стандартам «законности» или «формальности» в каждом конкретном уголовном деле.

Данная политика поведения заложена в основное содержание деятельности прокуроров достаточно давно. К тому же это отличительная черта прогрессивной иностранной практики ведения уголовного процесса, которая направлена на поддержание верховенства закона и норм УПК, нацеленных на обеспечение неприкосновенности личности в уголовно-правовой сфере.

Если очень просто, то каждое процессуальное решение или следственное действие по уголовному делу находятся во власти определенных нормами УПК: условий их принятия или совершения; оснований принятия или совершения; последовательности (движения) принятия или совершения; порядка оформления. Все это обрастает, помимо прочего, обязательным указанием времени принятия процессуального решения или совершения следст­венного действия с точностью до минуты. К сожалению, многие наши граждане, и не только они, об этом ничего не знают.

На деле соблюдение стандартов «законности» или «формальности» направлено на защиту прав и законных интересов человека и гражданина, попавшего в орбиту уголовного процесса. Прокурорам не мешало бы об этом всегда помнить. Вот почему нормы УПК всегда отличаются высокой степенью зарегулированности, ведь здесь решается судьба человека и гражданина, как потерпевшего от преступления, так и совершившего его.

Таким образом, каждое процессуальное решение или следственное действие должно изучаться прокурорами чуть ли не с лупой в руках. И при обнаружении ими малейшего отклонения от стандарта «законности» или «формальности» такие действия и решения должны во всех случаях во имя соблюдения и торжества верховенства права, прав личности признаваться незаконными, необоснованными. Это еще раз покажет независимость прокуроров от должностных лиц органов уголовного преследования, а также объективно отразится на повышении профессионализма и грамотности всех сотрудников полиции. И это обстоятельство, надо полагать, имел в виду Президент страны, поручив внедрить в уголовный процесс трехзвенную модель его построения с четким распределением компетенций и полномочий между органами, ведущими уголовный процесс.

О предвзятости судей

С предыдущими темами тесно связана и тема предвзятости судей, и не только по уголовным делам. На это обстоятельство совершенно справедливо обратил внимание Президент страны. Да, такая проблема существует, и сложилась она исторически, о чем я писал в статье «Предвзятость судей – наследие прошлого» («Казахстанская правда» от 17 января 2023 года).

Что мешает судьям ее изжить, мне лично непонятно. Принцип состязательности и равноправия сторон сформулирован, например, в уголовном процессе достаточно четко. Из него следует простая истина: суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты и не выражает каких бы то ни было интересов, помимо интересов права.

На мой взгляд, о чем пишу достаточно давно, эту предвзятость можно преодолеть, например, изменив подходы к сущности апелляции и кассации в уголовном процессе. В развитие рецептов Главы государства по данным вопросам предлагаю также следующее.

Первое. Все приговоры судов первой инстанции в обязательном порядке, тотально, независимо от подачи жалобы, протеста по уголовному делу, должны подвергаться тщательной ревизии со стороны апелляционной инстанции (областные и приравненные к ним суды). Это суд должен быть, как его образно называют в истории уголовного процесса, «судом по делу и не только».

Второе. Соответственно, обязательной и также тотальной (независимо от подачи ходатайства, протеста стороны) в порядке кассации со стороны Верховного суда («суд над всеми судами»), к примеру, по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, должна быть ревизия или пересмотр всех судебных решений нижестоящих судов по этим уголовным делам (первой, апелляционной инстанций).

При этом, если вышестоящими судами в пределах подсудности (апелляционной и кассационной инстанций) будет обнаружено нарушение законности по уголовным делам судьями нижестоящих судов, выразившееся в таких формах их предвзятости, что давно заложено в уголовно-процессуальный закон, как: односторонность и неполнота судебного следствия; несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, постановлении, фактическим обстоятельствам дела; существенное нарушение уголовно-процессуального закона; неправильное применение уголовного закона; несоответствие наказания тяжести уголовного правонарушения и личности осужденного, такие судьи должны быть однозначно уволены из судебной системы. Это самый эффективный путь преодоления некомпетентности и, следовательно, предвзятости в судебной системе.

Жестковато, но справедливо. Судебная ошибка для человека гораздо страшнее, нежели ошибки представителей иных профессий.

Таким образом, полицейские, прокуроры, судьи заняты в юридических профессиях, связанных между собою, контрольных по отношению друг к другу, призванных защищать права и свободы человека и гражданина. Следовательно, спрос с них должен быть особый. На то и высокие гарантии, заложенные государством для их нормальной деятельности, в расчете на обладание ими высокими профессиональными, нравственными и прочими человеческими качествами.