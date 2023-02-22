Уголовное правосудие: преодоление стереотипов
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Марат Когамов, доктор юридических наук, профессор, почетный юрист РК (КазГЮУ им. М. Нарикбаева)
Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы, – гласит пункт 1 статьи 1 Конституции РК. Немалую лепту в построение такого государства и защиту прав человека и гражданина вносят органы правопорядка и правосудия. Однако в данном сегменте правовой системы государства за годы суверенитета накопилось немало проблем, связанных главным образом с нарушениями законности.