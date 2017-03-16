​Угроза большой воды

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Александра Власова

Неоднозначная ситуа­ция складывается и на территории Южно-Казахстанской области в связи с большими снежными запасами в горной местности, а также в Кызыл­ординской – по течению реки Сырдарьи.

– На сегодня определены все паводкоопасные зоны. Их 918, на этой территории проживает около 344 тысяч человек, – сообщил в ходе брифинга в СЦК заместитель министра внут­ренних дел РК Юрий Ильин.

По информации спикера, совместно с Казгидрометом, подраз­делениями Казводхоза МСХ РК на основе прогнозных данных определены различные уровни опасности в разных регио­нах. МВД РК проведена работа по обеспечению безопаснос­ти. Подготовлена группировка сил из более чем 12 тыс. человек подраз­делений административной полиции, Комитета по чрезвычайным ситуа­циям, Национальной гвардии, определены резервные средства в сумме 20 млрд тенге.

Спикер напомнил, что в целях проверки готовнос­ти государственной сис­темы граж­данской защиты и органов управления к возможным чрезвычайным ситуациям весеннего периода 9–10 марта во всех областях, Астане и Алматы было проведено республиканское командно-штабное учение «Көктем-2017».

Юрий Ильин подчерк­нул, что перед наступлением паводкового периода Комитетом по ЧС особое внимание уделяется воп­росам безо­пасности граждан. На случай эвакуации подготовлено 1 707 пунктов приема населения, выделен необходимый транс­порт. Он призвал жителей паводкоопас­ных зон не пренебрегать доводимой до них информацией, участвовать в сходах, где раздаются памятки с правилами действий при ЧС. 

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