​Угроза большой воды

Неоднозначная ситуация складывается и на территории Южно-Казахстанской области в связи с большими снежными запасами в горной местности, а также в Кызылординской – по течению реки Сырдарьи.
– На сегодня определены все паводкоопасные зоны. Их 918, на этой территории проживает около 344 тысяч человек, – сообщил в ходе брифинга в СЦК заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.
По информации спикера, совместно с Казгидрометом, подразделениями Казводхоза МСХ РК на основе прогнозных данных определены различные уровни опасности в разных регионах. МВД РК проведена работа по обеспечению безопасности. Подготовлена группировка сил из более чем 12 тыс. человек подразделений административной полиции, Комитета по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, определены резервные средства в сумме 20 млрд тенге.
Спикер напомнил, что в целях проверки готовности государственной системы гражданской защиты и органов управления к возможным чрезвычайным ситуациям весеннего периода 9–10 марта во всех областях, Астане и Алматы было проведено республиканское командно-штабное учение «Көктем-2017».
Юрий Ильин подчеркнул, что перед наступлением паводкового периода Комитетом по ЧС особое внимание уделяется вопросам безопасности граждан. На случай эвакуации подготовлено 1 707 пунктов приема населения, выделен необходимый транспорт. Он призвал жителей паводкоопасных зон не пренебрегать доводимой до них информацией, участвовать в сходах, где раздаются памятки с правилами действий при ЧС.