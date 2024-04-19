Угроза задержки посевной снята

фото из архива "КП"

Еще 13 апреля огромного напора талой речной воды не выдержали опоры моста на участке автодороги сообщением Кийма – Терсакан. Разлившаяся река оставила без транспортного сообщения два населенных пунк­та и три сельских отделения. Вскоре забеспокоились и аграрии, которым нужно было как-то переправлять на другую сторону реки сельхозтехнику и готовить ее к скорому выходу в поле. Весенняя пашня ждать ведь не будет.

Для разрешения ситуации аким области Марат Ахметжанов обратился в Министерство обороны. В ведомстве пошли навстречу, и на этом участке реки была установлена паромная переправа. Теперь сельскохозяйственная и другая техника спокойно переправляется на другой берег реки, где расположены населенные пункты двух сельских округов Жаксынского района, в том чис­ле и посевные площади.