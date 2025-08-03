Уиткофф прибудет в Россию на выходных

Политика
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф позже на этих выходных прибудет в Россию для переговоров по Украине, заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

 

"Знаю, что на выходных Стив Уиткофф будет в Москве. Надеюсь, он добьется прорыва в урегулировании" - приводят в ночь на воскресенье его слова американские СМИ.

Ранее на этой неделе Уиткофф совершил визит на Ближний Восток. Как заявил президент США Дональд Трамп, после этой поездки Уиткофф направится в РФ.

#Россия #визит #Стив Уиткофф #Спецпосланник президента США

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