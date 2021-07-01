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Украина удивляет Европу, а «Тобол» – Казахстан
Аскар Бейсенбаев

На первенстве Старого Света по футболу завершился второй круг отбора, и теперь 8 лучших команд континента разыграют между собой право выйти в полуфинал, а там уже и до финала, который состоится 11 июля на лондонском «Уэмбли» (если организаторы не перенесут этот поединок в столицу Венгрии – Будапешт), рукой подать.

Последними запрыгнувшими в уходящий поезд стали нацио­нальные команды Англии и Украины. Британцы все на том же «Уэмбли» выбили из борьбы сборную Германии, забив ей два безответных мяча. Многие немецкие фанаты в этом обвинили не только главного тренера Йоахима Лёва, но и одного из самых прославленных ветеранов команды Томаса Мюллера. При счете 0:1 (на 75-й минуте у англичан отличился Рахим Стерлинг) Томас, получив отличный пас от Кая Хаверца, ворвался в штрафную соперника, где остался один на один с вратарем, но умудрился промахнуться с убойнейшей позиции... В этот момент вздох разочарования пронесся не только на стадио­не, но и у многомиллионной зрительской аудитории, сидящей перед экранами телевизоров. А вскоре британцы забили второй мяч – на 86-й минуте отличился нападающий Гарри Кейн – и сняли все вопросы о победителе.

Да, Мюллер – промахнулся... Но стоит ли его винить в этом? В жизни многих великих спорт­сменов были такие моменты, мысли о которых будут их преследовать до конца дней. Но, в конце концов, это спорт, а тем более футбол, и здесь много чего бывает необычного, например, выход в следующую стадию украинцев – просто все это надо пережить.

Ну, а команде «жовто-блокитных» можно просто аплодировать и завидовать ее невероятной удаче. Попав в 1⁄8 финала с третьего(!) места, причем в этом не последнюю роль сыграли шведы, в последнем матче группового этапа победившие поляков 3:2 и давшие невероятный шанс украин­цам. Пожинать плоды той игры скандинавам пришлось в шотландском городе Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

Игра, несмотря на то что фаворитами считались шведы, была довольно ровной. На 27-й минуте украинцы повели в счете благодаря голу Александра Зинченко, а скандинавы еще до перерыва успели сравнять счет – это на 43-й минуте хавбек Эмиль Форсберг забил мяч рикошетом от защитника соперников.

Второй тайм оказался безголевым, а потому соперникам пришлось играть дополнительные 30 минут. И здесь произошел ключевой эпизод – на 98-й защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон опасно въехал в колено Артема Беседина и получил за это вначале желтую карточку, а после видео­просмотра красную и был удален с поля. Украинцы очень хотели забить в большинстве, и это у них получилось лишь на 121-й(!) добавленной минуте – победный гол забил Артем Довбик.

Определились все четвертьфинальные пары: Швейцария – Испания, Бельгия – Италия, Чехия – Дания и Англия – ­Украина.

А теперь немного о чемпионате Казахстана, в котором после некоторого периода двоевлас­тия появился единоличный лидер. Им стал костанайский «Тобол», который дома, сыграв вничью с алматинским «Кайратом» – 2:2, на одно очко опередил столичную «Астану», в свою очередь потерпевшую уже второе поражение кряду, на этот раз в Петропавловске от «Кызыл-Жар СК» со счетом 2:3.

Костанайцы откровенно удивляют. Ведь совсем недавно расположение команды покинул главный тренер Григорий Бабаян, который получил неожиданное приглашение от одного из российских грандов – московского ЦСКА. Но «Тобол» не только справился с этой ситуацией (хотя многие специалисты предполагали, что у клуба будет спад), но и напротив выступает очень даже уверенно под руководством экс-наставника молодежной сборной Казахстана, а сейчас и. о. главного тренера команды Александра Москаленко. Тому подтверждение и поединок с действующим чемпионом страны – «Кайратом», который они могли даже обыграть, если бы не удаление у костанайцев Серикжана Мужикова на 73-й минуте (тоболовцы вели со счетом 2:1). Ровно через 3 минуты после этого алматинцы сравняли счет благодаря голу бразильца Вагнера Лава.

Все ближе и ближе к лидерам подбирается шымкентский «Ордабасы». Южане после череды поражений, а потом нелицеприятного живого общения со своими фанатами полнос­тью преобразились и вышли на победную волну. В очередном туре они дома принимали талдыкорганский «Жетысу» и разгромили его со счетом 3:0.

В остальных поединках чемпионата были зафиксированы следующие результаты: «Атырау» на своем поле доволь­ствовался ничьей с кызылординским «Кайсаром» – 1:1, в Актау «Каспий» не смог одолеть гостивший у него туркестанский «Туран» – 0:0, в Уральке «Акжайык» забил три безответных мяча «Таразу», и, наконец, в Караганде «Шахтер» записал в свой актив 3 очка, обыграв «Актобе» с минимальным счетом 1:0.

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