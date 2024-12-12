Укрепили противопожарную службу

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Новое пожарное депо сдано в эксплуатацию в селе Орангай Сауранского района Туркестанской области.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это самый молодой район в области, требующий от властей пристального внимания по созданию и улучшению инфраструктуры. На церемонии открытия присутствовали министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, ветераны органов гражданской защиты и другие почетные гости. Депо построено на территории специальной экономической зоны Turan и предназначено для обеспечения пожарной безопасности расположенных в ней промышленных предприятий и близлежащих населенных пунктов. Оно оснащено современной техникой, что повысит эффективность обеспечения пожарной безопасности. В двухэтажном здании созданы необходимые условия для сотрудников, есть учебный класс, комнаты для отдыха, сна, приема пищи, спортивный и конференц-зал, технические помещения, а также тренировочная башня для повышения профессиональной подготовки личного состава. Проект реализован за счет средств местного бюджета. В распоряжении сотрудников противопожарной службы два специальных автомобиля для тушения огня. В новом депо будут работать 50 человек.

#село #пожарное депо #Орангай

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