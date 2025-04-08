Укрепление межпарламентского сотрудничества Казахстана и Израиля обсудили в Сенате

Сенат
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Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел переговоры со спикером Кнессета Государства Израиль Амиром Оханой,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: Сенат

Стороны обозначили перспективы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества двух стран.

Приветствуя спикера Кнессета, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что сегодня казахстанско-израильские отношения развиваются поступательно во многих областях. Налажен конструктивный политический диалог, прежде всего, на высшем уровне. Он также выразил уверенность в том, что предстоящий официальный визит Президента Израиля в Астану придаст импульс дальнейшему укреплению сотрудничества двух стран.

Собеседники также обсудили ход реализации социально-экономических и политических реформ, проводимых в Казахстане по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Спикер Кнессета Израиля Амир Охана высоко оценил результаты реализуемых реформ в Казахстане и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества по всем направлениям.

Также Председатель Сената акцентировал внимание собеседника на важности дальнейшей активизации межпарламентского сотрудничества и обозначил свое видение развития взаимодействия между парламентами в сфере законотворчества в предстоящий период.

«По инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в стране проводятся масштабные реформы, направленные на диверсификацию национальной экономики и улучшение инвестклимата. В этой связи нам интересен опыт законотворческой работы Кнессета Израиля, в том числе в области инновационного развития, управления водными ресурсами, сельского хозяйства. Практическим шагом в этом направлении могло бы стать установление регулярных контактов между профильными Комитетами Сената и Кнессета, а также между Группами дружбы. Надеемся на продолжение диалога депутатов двух стран», – сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи собеседники обсудили и перспективы содействия реализации совместных проектов, в том числе касающихся развития сельского хозяйства, агропромышленного сектора, строительства современных тепличных комплексов и завода по производству систем капельного орошения, а также модернизации водной инфраструктуры.

Также спикеры обсудили актуальность повестки предстоящего VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий на тему «Диалог религий: синергия во имя будущего».

#Парламент #Сенат #Израиль

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