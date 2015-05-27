Укреплять мир и безопасность

Ануар КАЛМЫКОВ
Встреча состоялась в рамках проходящего 26–27 мая в Астане Международного семинара ООН для средств массовой информации по проблемам мира на Ближнем Востоке, организованного совместно Департаментом общественной информации ООН и Министерством иностранных дел Казахстана.

Как отметила на встрече Д. Назарбаева, Казахстан как ответственный партнер международного сообщества вносит свой вклад в продвижение процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке и проведение в Астане упомянутого семинара является новым свидетельством этой приверженности.

В свою очередь К. Галлах подчеркнула заинтересованность ООН в дальнейшем тесном взаимодействии с Казахстаном в вопросах укрепления взаимопонимания на международной арене. В связи с этим собеседники обсудили перспективы сотрудничества между ДОИ ООН и Организационным комитетом Евразийского медиа-форума, председателем которого является Д. Назарбаева. Одной из перспективных тем для раскрытия в ходе такой работы является 70-летие ООН, отмечаемое в 2015 году. Дополнительную актуальность этой теме придает планируемое принятие на юбилейных саммитах в Нью-Йорке в сентябре сего года Целей устойчивого развития (ЦУР) человечества и так называемой Повестки пост-2015 – плана глобального развития на период после 2015 года. Как отметил Е. Идрисов, важными также представляются темы толерантности и взаимопонимания на глобальном уровне, противодействия экстремизму. При этом речь идет прежде всего о сотрудничестве в информационном пространстве, более активном и глубоком разъяснении важных принципов мирного сосуществования, взаимопонимания и согласия, неприятия насилия, а также об обмене лучшим опытом в этих сферах.

Говоря о взаимодействии с ООН в целом, глава внешнеполитического ведомства РК отметил высокий авторитет этой глобальной организации в нашей стране и заинтересованность Астаны в ее дальнейшем укреплении и утверждении в качестве главного органа международной политики. Важным шагом в этом направлении станет создание в Алматы хаба региональной дипломатии ООН, отметил Е. Идрисов, тем более что в этом городе Казахстана уже функционируют 18 региональных представительств международных организаций системы ООН.

Собеседники договорились наращивать сотрудничество в дальнейшем в интересах укрепления мира и безопасности.

