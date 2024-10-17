Укреплять здоровье нации

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

При поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО в 2023 году был запущен проект «Качественное физическое воспитание в Казахстане». Партнером выступил Национальный научно-практический центр физической культуры при Министерстве просвещения РК.

Проект направлен на продвижение принципов качественного физического воспитания (КФВ). Его цель – укрепить здоровье нации и способствовать развитию физической культуры среди молодежи. На сегодняшний день уже прошли встречи более чем с 500 специалистами в пяти крупных городах Казахстана.

– Президент Касым-Жомарт Токаев постоянно говорит о необходимости уделять внимание детям, их активной жизненной позиции, развитию массового спорта, физической культуры. С 2023 года в рамках проекта «Качественное физическое воспитание» мы провели ряд мероприятий, – говорила заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Елена Тарасенко.

Особое внимание уделяется повышению профессиональных стандартов преподавателей физической культуры, внедрению инклюзивных методов обучения и принципов гендерного равенства.

– На семинарах, тренингах мы даем именно методику обучения, объясняем, как все должно быть устроено. Учителя благодарны, что есть такой подход и обмен мнениями, практиками, опытом. И это все показывает, насколько эти семинары нужны и важны, – добавила Елена Тарасенко.

Серия обучающих мероприятий запланирована в шести городах Казахстана: Уральске, Костанае, Астане, Туркестане, Актобе и Алматы. Кроме того, чтобы привлечь молодежь к принципам КФВ, в рамках семинаров будут организованы дополнительные сессии с членами клубов ЮНЕСКО и студентами, которые готовятся стать преподавателями физвоспитания.

– Такие встречи будут способствовать формированию культуры здоровья и повышению физической активности среди молодежи, – говорит руководитель Сектора социальных и гуманитарных наук Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Максат Байбеков.

Участниками семинара стали не только учителя физической культуры, но и сотрудники управлений просвещения, здравоохранения, туризма и спорта, а также представители средств массовой информации.