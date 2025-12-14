Здесь будущее создается уже сегодня

Напомним, Глава государства на заседании Национального курултая особо отметил, что вопросы энергетической безопасности и развития отрасли находятся в центре внимания государства. На днях журналисты побывали в ТОО «Караганда Энергоцентр» и ТОО «Главная распределительная энергостанция (ГРЭС) Топар». Пресс-тур, организованный Министерством энергетики, позволил увидеть, как предприятия, обеспечиваю­щие поставку света и тепла тысячам жителей региона и его крупнейшим промышленным площадкам, проходят масштабную модернизацию, осуществляют инвестиционные проекты, определяющие развитие области на ближайшее десятилетие.

«Караганда Энергоцентр» – системо­образующая компания, на которой держится энергетическая устойчивость областного центра. Здесь работают около 1 300 человек. В составе структуры находятся ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3: первая экс­плуатируется с 1960 года, вторая введена в строй в 1977-м. Совокупная располагаемая электрическая мощность энергокомплекса составляет 694 МВт, установленная тепловая – 1 350,6 Гкал⁄ч.

В условиях роста промышленности и жилищного строительства нагрузка на энергосистему региона ежегодно увеличивается, и именно поэтому воп­росы надежности и модернизации инфраструктуры сегодня стоят особенно остро. Как рассказал генеральный директор ТОО «Караганда Энергоцентр» Флюр Гарипов, подготовка к отопительному сезону 2025–2026 годов стала одной из самых масштабных за последнее время. За восемь месяцев напряженной работы отремонтировано 26 единиц основного оборудования, включая капремонт пяти котлов и трех турбин.

– Стоимость ремонтной программы составила 23,8 миллиарда тенге, – проинформировал руководитель предприя­тия. – Эти средства были направлены на обеспечение надежности оборудования, повышение экологичности, снятие ограничений по мощности.

Особое внимание нынче было уделено ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом около 80% потребителей Караганды. Здесь завершен капитальный ремонт двух котлоагрегатов и двух турбин, проведен текущий ремонт шести котлов и четырех турбин.

Созданы нормативные запасы угля и мазута, станция получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду. Параллельно завершен инфраструктурный проект по реконструкции технологических трубопроводов – важный шаг, который позволил разгрузить действую­щие магистрали и обеспечить качественным теплом новые жилые массивы.

Энергетическое предприятие продолжает работу по модернизации оборудования, изношенность которого по отдельным позициям превышает 55%. Благодаря программе «Тариф в обмен на инвестиции» за последние годы проведена глубокая реконструкция станций, восстановлены номинальные парамет­ры агрегатов. Введенные ранее турбоагрегат № 5 (в 2012 году) и энергоблок с котлоагрегатом № 8 и турбоагрегатом № 6 (в 2016-м) значительно увеличили потенциал ТЭЦ-3 и обеспечили стабильность энергосистемы региона.

Сегодня стратегическим проектом становится расширение Карагандинской ТЭЦ-3. Рост города приводит к дефициту тепла: в 2024-м он достиг 174 Гкал⁄ч, а к 2026 году может вырасти поч­ти до 390 Гкал⁄ч. Строительство нового энергоблока – котлоагрегата № 9 и турбо­агрегата № 7 – позволит увеличить электрическую мощность станции на 140 МВт и тепловую – на 180 Гкал⁄ч.

– Оборудование соответствует современным экологическим требованиям, включает системы снижения выбросов и высокоэффективную пылегазоочистку, – подчеркнул Флюр Гарипов. – Благодаря проекту мы обеспечим теплом более 400 домов и социальных объектов, а также дополнительно создадим 55 новых рабочих мест.

Проект поддержан акиматом Карагандинской области, финансируется Евразийским банком развития. Между компанией и Министерством энергетики подписано инвестиционное соглашение. Проектирование началось осенью 2024-го, стройка стартует до конца года нынешнего, а завершится в 2027-м. Запуск нового энергоблока намечен на 2028-й. Общая стоимость расширения ТЭЦ – порядка 143 млрд тенге.

Не просто профессия – это жизнь

Не менее значимым объектом пресс-тура стала «ГРЭС Топар» – предприятие с 63-летней историей, входящее в Группу компаний корпорации «Казахмыс». Крупная станция с установленной электрической мощностью 773 МВт и тепловой – 300 Гкал⁄ч обеспечивает энергией промышленные объекты Группы, теп­личный комплекс «Топарские теплицы», а также население города Абай и поселка Топар. Здесь работают 16 котлов и восемь турбин, а коллектив превышает тысячу специалистов.

– Выработка электроэнергии – сложный технологический процесс, – обратил внимание исполнительный директор ТОО «ГРЭС Топар» Тимур Капизов. – Мы превращаем энергию пара котлов в кинетическую энергию ротора турбины, а затем в электрическую – в генераторе. От стабильности работы каждого узла на электростанции зависит бесперебойное электроснабжение крупных производств.

В текущем году стартовало строительство двух 40-квартирных жилых домов для работников ТОО. Объекты сдадут в эксплуатацию в 2027-м.

Особое место в рамках поездки заняла тема Года рабочих профессий. Журналисты пообщались с теми, кто ежедневно обеспечивает энергетическую стабильность региона. Электромонтер ТЭЦ-3 Екатерина Харитонова работает на ГРЭС четыре года и считает, что нашла свое призвание.

– Мне нравится моя работа, – говорит она. – Здесь нужны точность, ответственность, но главное – чувство команды. Ты понимаешь, что от тебя зависят свет и тепло в домах земляков.

Машинист паровых турбин ГРЭС Даулет Тажыбеков – один из самых опытных сотрудников станции. За 22 года он прошел путь от простого слесаря до высококвалифицированного специалиста.

– Энергетика не прощает халатности. Здесь все держится на опыте и дисциплине. Для меня это не просто профессия, а жизнь, – признался ветеран.

Пресс-тур по энергетическим объектам Карагандинской области показал: стратегические проекты, модернизация оборудования, формирование кадрового потенциала и огромная ответственность людей рабочих профессий создают энергетическую устойчивость, без которой невозможны ни развитие промышленности, ни комфортная жизнь населения региона. Караганда планомерно укрепляет статус индустриального центра, где энергия будущего создается уже сегодня.