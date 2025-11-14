фото из архива руководителя проекта Drive Forum Абдугали Абдуали

В августе этого года в Улытауском районе при поддержке акимата области впервые была проведена международная экспедиция Ulytau Trip KZ – джип-тур «Энергия степи». В ней приняли участие девять экипажей, в сос­тав которых вошли 27 человек. Участники проекта ознакомились с историческими и природными объектами области, также им продемонстрировали культурно-этнографические особенности. Основная цель – популяризация активного автотуризма и обмен международным опытом в сфере туризма.

О большом путешествии по Улытау рассказал президент Казахской ассоциации автомототуризма КАТА, руководитель проекта Drive Forum Абдугали Абдуали. Он также является одним из авторов и организаторов таких проектов, как Drive Forum, в Акмолинской, Северо-Казах­станской, Туркестанской областях, в Узбекистане, Кыргызстане и России.

По итогам большого пробега был разработан уникальный интерактивный гид по области Улытау.

– Я когда-то мечтал сделать проект, посвященный Улусу Жошы, но из-за пандемии его пришлось законсервировать, – рассказывает Абдугали Абду­али. – В 2022 году провели Drive Forum Бурабай – Улытау, путь которого проходил через аркалыкские степи. Тогда же было принято решение по поводу проведения экспедиционного тура в области Улытау. В 2023 и 2024 годах мы приезжали на разведку, чтобы проложить маршруты к историческим достопримечательностям, и поделились нашим мнением о развитии в регионе туризма с акимом области Дастаном Рыспековым. Уверен, автотуризм является практически единственным вариантом для привлечения туристов в Улытау, и для такого утверждения есть причины.

По мнению Абдугали Абду­али, сейчас туристический тур в область занимает всего три дня: приезд в Жезказган, посещение историко-культурного комплекса Жошы-хана и мавзолеев, отъезд.

– Для казахстанцев мавзолеи, особенно Жошы-хана, – это святые места, – поясняет он. – Но 90 процентов туристов, кроме монголов, мавзолей Жошы интересует как архитектурный, историко-культурный памятник, для них же это место погребения, поэтому они не понимают, что можно делать на месте захоронения более часа.

После мавзолея Жошы турис­тов везут к мавзолеям Домбауыл и Алаша-хана, но и у этих памятников истории они надолго не задерживаются. Время в пути все хотят провести интересно, а туры по захоронениям для европейцев или арабов мало понятны. Даже на Аулиетау – сакральной горе в Улытауском районе – туристов водят к месту погребения семи святых.

– Так мы сужаем круг потенциальных клиентов, которые могли бы оставить деньги, а значит, интерес инвесторов падает, – продолжает Абдугали Абдуали. – На данный момент Улытау – очень сложный для развития туризма регион, нужны новые форматы, такие как автопутешествия.

Что такое степь?

Экспедиция Drive Forum как раз была проведена для построения и выработки туристической идеологии региона. Улытау равнозначен Туркестану по своей важности, подчеркивает Абдыгали Абдуали.

– Если Туркестан – духовная столица, то Улытау – регион, где состоялось государствообразующее единение казахов, – напомнил он. – Большую роль в этом сыграло величайшее сражение под Буланты, 300-летие которого мы будем отмечать через два года. 90 процентов казахстанцев о нем не знают, зато все говорят об Анракайской битве, хотя она произошла после Булантинской – ключевой для победы над джунгарами.

Триста лет назад казахи потеряли почти 80% своей территории, в том числе Туркестан и Улытау. На курултае в Аральске было принято решение первым освободить Улытау, и это было правильным решением, уверен Абдугали Абдуали.

– Здесь захоронен Жошы-хан, его потомки, к тому же стратегически регион имел важнейшее значение из-за металла, который здесь добывали, чтобы вооружать казахское ополчение, – подчерк­нул он. – В 1726 году началась подготовка к сражению, место выбрано идеально. Джунгарское войско стояло на солончаке, почва была влажной, поэтому конница не могла атаковать и потеряла свою ударную силу. Вооруженные чем попало казахи, которых было в два раза меньше, разбили врага.

Для Казахстана Булантинское сражение сравнимо с Бородино, Ватерлоо, считает Абдугали Абдуали. Это интересная информация для туристов: был такой момент в истории, когда, объединившись, казахи смогли победить врага. Но это один из посылов проекта, только на этой идеологии большой тур не построишь, поэтому было принято решение показать, что такое степь.

– К сожалению, мало людей путешествуют по степи, потому что боятся, – говорит Абдугали Абдуали. – Нет точек локации, путаница в десятках пересекающихся дорог – не всегда указатели могут помочь сориентироваться. Предваряя нашу экспедицию, мы заранее самостоятельно и с гидами за два года вдоль и поперек изучили степь, чтобы создать интерактивный гид-путеводитель, сделать маршрут интересным для путешественников.

Абдугали Абдуали изучил путевые заметки Русского географического общества XIX века, опыт военной разведки. Итоговый проект вызвал большой интерес и превзошел во всех отношениях «Яндекс» и «2ГИС».

– В гиде есть все для безопас­ного путешествия – отмечены повороты, особенности грунта, места для лагеря, указано, где менее ветрено, в каких населенных пунктах можно набрать воды, запастись продуктами – все, что интересует путешественников, – поясняет он. – Путеводитель легко устанавливается на телефон в виде файла и доступен офлайн и онлайн. Это большая работа, аналогов проекту нет на территории СНГ.

В команду джип-тура пригласили путешественников из России, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана, каждый из которых имеет отношение к сфере туризма, а также блогеров с небольшим количеством подписчиков, но с разной целевой аудиторией. Блогеры вели путевые заметки, и когда проект «выстрелил», стало ясно, что дело не в количестве подписчиков, а в контенте.

– Участники тура ежедневно загружали истории о путешествии, о том, как мы справляемся с трудностями, поломкой машин, показывали степные красоты. За нашими приключениями следили не только в Казахстане, но и в других странах. Будучи в пути, мы уже получали вопросы о координатах, люди нас спрашивали, когда будет открыт доступ к маршруту. По возвращении путешественники получили большой отклик на их проект – как оказалось, интересна не только цель, но и сам путь, – говорит Абдугали Абдуали.

В свое время автопутешественники открыли для туристов Мангистау, однако популярным его сделали зарубежные гости, которые увидели потенциал в этом месте. До 2018 года регион считался неинтересным – бездорожье, пустыня, жара летом. Оказалось, что красота есть и в пустыне, количество желающих посетить эти места только растет.

– Мы меняем стандарты автопутешествий в Казахстане, эта деятельность уже получила высокую оценку у коллег из-за рубежа, – продолжает Абдугали Абдуали. – В 2024 году мы создали путеводитель по Казахстану для туристов на трех языках. Если раньше мы были в аутсайдерах в этой сфере, то теперь наш опыт хотят перенимать коллеги за рубежом. У Drive Forum есть представители в Азербайджане, Турции, Туркменистане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и России.

Авто- и мотопутешественники – это большое уникальное сообщество, и Drive Forum создает для него территорию комфортного и безопасного путешествия.

– Проект в Улытау получил большое признание, и это лишь начало большого пути, – отметил Абдугали Абдуали. – Мы показали, что такое настоящая летняя степь. На очереди – весенняя степь в Жанаарке, потом – пустыня Бетпак-Дала. Хотим открыть Улытау в разные времена года. В перспективе – новые маршруты, новые карты.

Создать условия для бизнеса

Сфера туризма в Улытау должна быть так устроена, чтобы человек приехал не на три дня, а захотел остаться здесь подольше. В поселке Улытау есть визит-центр, но он не функционирует как нужно: из-за отсутствия воды номера для ночлега простаивают.

– На всем этом пути турист должен понимать, что возле тех же мавзолеев есть приют, где есть горячая вода, теплая пос­тель, вкусная еда, – подчеркивает Абдугали Абдуали. – Люди захотят остаться не на час, а на сутки – тогда это «длинные» деньги. Пока нет комфорта, все останется в прежнем трехдневном формате, а это «короткие» деньги. Где выгода для области?

Чтобы инвестор не терял средства, нужно привлечь поток турис­тов, создать условия: привести в порядок Улытау и территорию за визит-центром, установить туалеты, беседки, зоны барбекю, чтобы люди мог­ли поставить казан или мангал.

– Рядом с Акжарскими горами, 20 процентов которых расположены на территории Улытау и пока остаются неизведанными для туриста, тоже нужно сделать площадку, установить навесы, емкости с водой и туалеты, решить проблему с утилизацией мусора, – говорит он. – Если соз­дать хотя бы эти минимальные условия, то поток туристов будет обеспечен. А бизнес не упустит возможности – предложит кейтеринг, глэмпинг, небольшие инсталляции, фотозоны. К этому мы и стремимся – сделать Улытау привлекательным для гостей.