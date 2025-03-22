Умер экс-полковник КГБ Олег Гордиевский, бежавший на Запад

Он работал на КГБ и на британскую разведку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Getty images

В Великобритании на 87-м году жизни умер Олег Гордиевский - экс-полковник КГБ, тайно работавший на британскую разведку и бежавший из СССР на Запад. Об этом сообщают британские BBC и The Guardian в пятницу, 21 марта.

По их данным, Гордиевский умер в своем доме в графстве Суррей. Причины смерти не сообщаются. Ее обстоятельства расследует коронер - следователь, производящий дознание в случае скоропостижной смерти. Ему помогает подразделение полиции по борьбе с терроризмом. При этом смерть не рассматривается как подозрительная.

Гордиевский родился в Москве в семье работника НКВД, закончил МГИМО, почти сразу поступил на службу в Первое главное управление КГБ, занимавшееся внешней разведкой. Был советским агентом в Дании и Великобритании.

Как пишет The Guardian, он был завербован сотрудниками МИ-6 в Копенгагене в 1972 году и долгие годы передавал Лондону ценные сведения об СССР. Согласно оценкам СМИ, Гордиевский сыграл большую роль в предотвращении ядерного конфликта во время очередного обострения холодной войны в 1981-1983 годах.

В 1985 году Гордиевского отозвали из Лондона в Москву, где предъявили подозрения. Он смог бежать из Москвы в Ленинград, а оттуда - к границе с Финляндией. Там его посадили в багажник автомобиля британских дипломатов, который смог проехать через границу без обыска. В СССР Гордиевского заочно приговорили к расстрелу за государственную измену.

В Великобритании Гордиевский поселился близ городка Годалминг в графстве Суррей. В 1995 году он выпустил автобиографию "Следующая остановка - расстрел" (Next Stop Execution), затем написал еще ряд книг о КГБ СССР. В 2007 году королева Елизавета II наградила Гордиевского орденом Святых Михаила и Георгия - одной из высших наград страны.

Как пишет BBC, адрес Гордиевского тщательно скрывался, он нередко использовал грим на интервью и стал особенно опасаться за свою жизнь после убийства Александра Литвиненко в 2006 году. Год спустя Гордиевского доставили в больницу, где он провел 34 часа без сознания. Он утверждал, что его отравили, и критиковал МИ-6 за то, что та не защитила его. По данным The Guardian, в последние годы экс-разведчик жил один и страдал от психологических проблем.