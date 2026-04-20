О новой Конституции рассказал спикер Мажилиса на заседании ПА ОДКБ

Делегация парламента Казахстана во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Kazpravda.kz 

Выступая на заседании Совета ПА ОДКБ, Ерлан Кошанов поздравил участников с 20-летием Организации. Он отметил, что за два десятилетия Парламентская Ассамблея стала важным элементом системы коллективной безопасности ОДКБ, обеспечивая эффективное парламентское взаимодействие между государствами-членами.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что в современных условиях глобальной политической нестабильности парламентская дипломатия становится важным объединяющим механизмом для достижения мира и всеобщего процветания.

Ерлан Кошанов проинформировал коллег о ключевых положениях новой Конституции, поддержанной абсолютным большинством казахстанцев на общереспубликанском референдуме.

– С первых дней своего президентства Касым-Жомарт Токаев инициировал важные политические реформы. Их логическим итогом стала новая Конституция. Высшей целью в ней, по инициативе Главы государства, закрепляется построение Справедливого и Прогрессивного Казахстана. Новым, более глубоким содержанием наполняется принцип человекоцентричности. Человек, его права и свободы становятся главной ценностью государства. Конституция закрепляет баланс – сильный Президент, влиятельный Парламент и подотчетное Правительство. Мы переходим от двухпалатного к однопалатному Парламенту. Он получил название Курултай и будет избираться только по партийным спискам, – сообщил спикер Мажилиса.

Парламентарии ОДКБ были проинформированы о создании новых институтов – Вице-президента и Халық Кенесі, а также о том, что президентская форма правления закреплена в Конституции как залог обеспечения непрерывности, системности и согласованности работы всех ветвей власти.

Говоря о деятельности Ассамблеи, председатель Мажилиса отметил слаженную и плодотворную работу парламентариев по сближению гармонизации национальных законодательств государств-членов ОДКБ. Спектр принимаемых Ассамблеей модельных законов весьма широк – от коллективной безопасности до противодействия терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и транснациональной преступности.

На заседании делегаты обсудили ход реализации решений ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, мер по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности, а также Программы деятельности ПА ОДКБ о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств – членов ОДКБ на 2026–2030 годы.

#Кошанов #ОДКБ #Парламентская Ассамблея

