Уметь чувствовать время
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Светлана Ананьева, заведующая отделом международных связей и мировой литературы Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, член правления Союза писателей Казахстана
Мир кочевья, просветительство как традиция отечественной культуры, проблемы взаимовлияния культур и литератур, их сравнительного изучения, культурная идентичность, культура памяти – это круг научных интересов Мурата Ауэзова, дипломата, историка культуры, феноменально образованного, с широчайшим кругозором литературоведа-компаративиста, великолепного собеседника…