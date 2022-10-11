Рыбаки и дороги

Умные люди придумали этот бесконечный дорожный ремонт. Как на рыбалке, которая и без трофеев считается успешной,

если наливают, так и в дорожном ремонте результат зачастую имеет второстепенное значение, потому что главное уже сделано – тендер выигран. А уж уху сварить, точнее «навариться», – это любой сделает. Способов немало…

В Северо-Казахстанской области ремонт дорог удивляет не только черепашьими темпами, но и креативными идеями.

Пользователей социальных сетей недавно развеселил случай в Петропавловске, где на проезжей части возле Дома быта «Северный» положили асфальт прямо на… древесно-стружечную плиту.

Если в Петропавловске дерево сунули под асфальт лишь вокруг колодца, то в Зерендинском районе Акмолинской области подрядчик насыпал в основание дороги с асфальтовым покрытием не песок и щебень, а шлак из котельной. На это обратили внимание сотрудники филиала РОО «Әділдік жолы» в ходе акции «Требуй справедливости».

Столь творческий подход противоречит технологии дорожных работ, но не останавливает ловлю рыбки в мутной водичке. Это ведь не столб с дорожным знаком на узком тротуаре по улице Абая, в который уткнулся на своей коляске житель Петропавловска Шамиль Резванов.

– Там не только колясочники, даже пешеходы боком проходят, – сообщил он, обращаясь к городским властям.

В отделе ЖКХ пообещали в течение нескольких дней перенести дорожный знак и даже поблагодарили горожанина за замечание.

Ездят быстро – ремонтируют медленно. Иногда так медленно, что к окончанию ремонта на одном участке асфальт сходит на другом, где ремонт проводился год назад. Поэтому и создается впечатление, что снегопад для наших дорог хуже бомбежки. Вот полиэтилен разлагается за 200 лет, а асфальт – за одну зиму. Так начнем же покрывать наши дороги не только матом, но и пакетами!

Активисты республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» совместно с антикоррупционной службой решили проверить, насколько честно ведется ремонт дороги к селу Шаховскому в Кызылжарском районе.

– На капитальный ремонт 3,21 км дорожного участка были выделены 618 миллионов тенге, – рассказывает руководитель филиала РОО «Әділдік жолы» по Северо-Казахстанской области Айнагуль Нурахметова. – По сути за один год дорожники должны капитально ремонтировать один километр! Каждый километр за 200 с лишним миллионов тенге. Средний же ремонт этой же дороги делает другая подрядная организация. Так вот на средний ремонт 9,6 километра было выделено 390,5 миллиона тенге. В текущем году планируют положить только 2,5 километра асфальта! Начали делать ремонт, все разрыли, положили пока только три трубы. Мы проехали 14 км за 45 минут! Ехали очень медленно, потому что дорога ужасная.

Побывали общественники в Есильском районе, где совсем недавно ремонтировали дорогу Покровка – Корнеевка – Горное. Ну, как ремонтировали? Да, ремонт как бы был, но его уже нет, поскольку асфальт сразу же продавили и скомкали больше­грузные автомобили.

– Там есть карьер, из которого и едут груженые машины, – пояс­нила Айнагуль Нурахметова. – С 14 июня по 14 августа на этом участке действовало ограничение – не более восьми тонн на ось. Но большегрузы все равно сновали там. Инспекция транспортного контроля из-за малого количества сотрудников не может проконтролировать всю область. Ни один асфальт не выдержит самосвалы с щебнем…

Среди рыбаков много любителей зимней рыбалки. Путешествуя по льду, можно отыскать рыбное место. Так и в дорожном ремонте. Правда, при минусовых температурах класть асфальт нельзя. Но если очень хочется, то можно…

Жители Зерендинского райо­на Акмолинской области обращались в разные инстанции, видя, как дорожники асфальтируют дорогу при температуре минус восемь градусов. Согласно СНиП, укладка асфальтобетонного покрытия выполняется в сухую погоду при температуре не ниже плюс 5 градусов, а осенью – не ниже плюс 10 градусов.

– Договор по госзакупкам проходил в июле прошлого года, но к работам подрядчик приступил только в ноябре, когда выпал снег, – сообщила сотрудница Акмолинского областного филиа­ла РОО «Әділдік жолы» Самира Тайтенова. – Ни о каком качестве ремонта речь уже не могла идти. Мы выезжали на место и увидели, что асфальт в отвратительном состоянии. Была договоренность с подрядчиком, что он исправит брак весной и летом 2022 года, однако ничего не было сделано. Гарантийный срок завершается в декабре, но заказчик ведет себя пассивно, хотя должен требовать исправления работ.

Примечательно, что общая сумма договора о госзакупках между районным отделом ЖКХ и ТОО «КазСтройСервис НС», заключенного в июле 2021 года, составила 86,16 млн тенге. Поз­же стороны подписали дополнительное соглашение, где уже фигурирует сумма в 110, 94 млн тенге.

Рыбаки и дороги… Неудачная рыбалка, как правило, начи­нается с маленького распития, а дорога с колдобинами – с маленького распиливания. И чем длиннее руки, тем меньше веры как рыбацким россказням, так и лукавым оправданиям...

Хочется искренне пожелать «рыбачкам», делающим недолговечный ямочный ремонт на дорогах, всю жизнь носить только штопаные носки. Или купить на деньги, вырученные от дорогого ремонта, дорогую машину и разбить на плохо отремонтированной дороге.