Уникальные манускрипты представили в столице

Культура
35
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Это стало возможным благодаря научно-поисковым экспедициям Национального центра рукописей и редких книг по регионам нашей страны в нынешнем году, сообщает Kazpravda.kz 

Фото автора

Экспедиции, в частности, были организованы в Павлодарскую, Карагандинскую, Акмолинскую и Северо-Казахстанскую области. В результате ученые обрели оригиналы научных и литературных трудов на арабском, персидском, тюркском языках. Всего удалось найти и привезти в столицу 275 редких книг, среди которых 31 -  ценные рукописи XVIII–XIX веков. Эти уникальные памятники письменности показали на «круглом столе» «Қолжазба – елдің рухани қазынасы», прошедшем в Национальном центре рукописей и редких книг.

- Наши ученые посещали частные дома и личные библиотеки, где хранятся книги и рукописи, передающиеся из поколения в поколение. Некоторые из них долгие годы лежали в мешках, на чердаках и в старинных сундуках, - рассказал главный эксперт отдела научно-исследовательских работ, историк-востоковед Алмаь Абсаликов.

По его словам, одним из самых ценных артефактов, найденных в ходе экспедиций, стала рукопись Моллы Али аль-Кари аль-Харави аль-Ханафи. Этот выдающийся ученый и суфийский мыслитель XVIII века родился в Герате, в области Хорасан. Позднее он переселился в Мекку, где скончался в 1014 году хиджры.

Молла Али аль-Кари является автором более 125 трудов по различным исламским наукам — тафсиру, фикху, хадисоведению, каламу, риторике, грамматике и тасаввуфу. Среди его наиболее известных произведений — «Миркат аль-мафатиҳ фи шарх Мишкят аль-масабих», «Фатх баб аль-иная би-шарх ан-Никая», «Иршад ас-Сари фи аль-манасик».

Обнаруженная рукопись представляет собой комментарий к труду Абу Хамида аль-Газали - средневекового исламского богослова, известного как выдающегося и влиятельного правоведа, теоретика права.

В ней подробно рассматриваются вопросы акиды (основ вероучения), ахляка (нравственности, этики) и духовного воспитания. Молла Али аль-Кари излагает сложные идеи аль-Газали простым и понятным языком, благодаря чему эта рукопись является ценнейшим источником для исследователей исламской мысли.

Книга переплетена в османском стиле, имеет кожаную обложку с застежкой, сохранились следы реставрации. Бумага произведена в Коканде, а в колофоне указано, что рукопись была переписана в 1775 году.

В ходе экспедиции были также обнаружены и другие уникальные памятники письменности. Сред них - «Диуан Ахмет Ясави»— редкое печатное издание XIX века сборника стихов великого тюркского поэта и суфия XII века.

Не менее важен сборник стихов «Кысас аль-Анбия» поэта эпохи Золотой Орды XIV века Рабгузи. Это редкое литографическое издание XIX века.

Порадовала ученых и находка «Мустафад аль-ахбар фи ахвал Казан ва Булгар» — это труд известного татарского ученого Шихаб ад-Дина Маржани, содержащий ценные сведения по истории Казахстана.

Кроме того, сотрудниками Национального центра рукописей и редких книг найдены манускрипты XVIII века, посвященные вопросам эсхатологии и калама.

Результаты экспедиций показали, что в региональных библиотеках и частных собраниях Казахстана сохраняются уникальные, малоизученные источники, связанные с историей исламской цивилизации, теологией и культурой.

По словам участников семинара, работа по их сохранению, систематизации и цифровизации будут продолжены.

В мероприятии приняли участие представители фонда «Отандастар», Национального архива Республики Казахстан, государственного архива города Астаны, Национальной академической библиотеки Республики Казахстан, научной библиотеки «Отырар», учёные, исследователи, студенты Астанинского международного университета и колледжа, специалисты отрасли, а также лица, передавшие в фонд центра ценные рукописные памятники.

