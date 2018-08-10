Уникальный амфитеатр под открытым небом презентовали в Актау

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
На новой набережной Актау появился амфитеатр под открытым небом, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.
Это большая, современная, многофункциональная сцена длиной более 70 метров, высота 19 колон – 9 метров. Амфитеатр расположен на новой набережной протяженностью 1 км 750 м, которую построили в рекордно короткий срок – за полтора месяца.
"Как вы знаете, через несколько дней в Мангистау начнет работу Саммит глав пяти прикаспийских государств – Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана.Это важное историческое событие для нашей страны. Это пятый саммит пяти стран, которые не могут достичь соглашения по правовому статусу Каспия на протяжении вот уже 20 лет. И мы надеемся, что именно у нас – в Актау – будет подписан этот важный документ. Поэтому к нам приедет много людей – иностранных делегаций. И как любая семья, которая готовится к торжеству, мы также гостеприимно встретим и порадуем наших гостей. Мы обустроили новую набережную, отремонтировали дороги, обновили уличное освещение, построили новые объекты", – сказал аким области Ералы Тугжанов на открытии объекта.
Новый амфитеатр оборудован современной звуковой и светотехникой, панорамными Led-панелями. Одновременно на сцене могут выступать 1000 артистов. Посмотреть выступление смогут 25 тысяч человек. Здесь планируется проводить фестивали, концерты и другие культурно-массовые мероприятия. Кроме того, над центральной колонной сцены установлена скульптура мифического животного – крылатого морского коня. В мифологии прикаспийских казахов встречаются суын айғыр – кони или лошади, живущие под водой. Высота скульптуры 4 метра 20 см.
Непосредственно под сценой располагаются технические помещения как для обслуживающего персонала и реквизита, так и помещения для артистов. Кроме того, здесь установили специальные многоцелевые пандусы и подъемники.
На новой набережной постелили 48 тыс. кв. м брусчатки. На 3 тыс. кв. м перед амфитеатром положили специальную светящуюся брусчатку из оргстекла. Во время культурно-массовых мероприятий при подключении к компьютеру каждый брусок будет гореть красным, синим, желтым цветами в такт исполняемой музыке.
"У нас никогда ранее не было в городе таких масштабных строек и преобразований. Можно сказать, что наконец–то мы дождались того момента, когда внимание к жителям Актау, оснащение городской инфраструктуры современными объектами культурно-массового отдыха настало. Я думаю, что теперь ни у кого не возникнет вопроса о том, где в Актау можно погулять с семьей, людям старшего поколения провести время с внуками. Мы, аксакалы, видим, как глава региона Ералы Тугжанов ежедневно и днем в жару, ночью приезжает лично контролировать весь процесс. Мы давно ждали, когда город преобразится и вот теперь у нас появилась новая набережная, амфитеатр, скальная тропа на берегу Каспия", – отметил краевед-исследователь Алкажан Едилхан.
Также на новой набережной построили 4 ротонды, 6 смотровых площадок (в дальнейшем построят еще 6), 340 скамеек, 340 урн, 4 детские площадки, на одной из них обустроят дополнительно спортивную площадку для занятия воркаутом. Рядом с детскими площадками установят 4 шатра размером 10 на 10 метров, под которыми будут стоять скамейки для отдыхающих. Кроме того, на набережной установили около 16 малых архитектурных форм.
Над благоустройством набережной трудились почти 500 человек. До конца сентября будет уложено еще 17 тыс. кв. м брусчатки.
Торжественное открытие амфитеатра сопровождалось театрализованным представлением и праздничной программой с выступлениями творческих коллективов города.