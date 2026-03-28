Аграрный сектор – ключевой игрок в климатической повестке страны. Но старые проверенные методы работают слабо или не работают вовсе. Без внедрения новых технологий и экологических решений снизить выбросы, адаптироваться к изменениям климата и повышать эффективность уже невозможно. Поэтому центральной темой IV Межрегионального экологического форума стали вопросы монетизации климатических инициатив в сельхозпредприятиях, обеспечивающих продовольствием страну. То есть превращение экологических практик, таких как снижение выбросов и восстановление почв, в реальные доходы через углеродные рынки и привлечение инвестиций. Глобальные финансовые рынки готовы платить фермерам за применение технологий, способствующих депонированию углерода (например, No-Till), однако для запуска этого механизма необходимо соз­дать прозрачную систему мониторинга и отчетности.

Как отметила, открывая пленарное заседание форума, председатель Совета ассоциации ECOJER Лаззат Рамазанова, тема экологии актуальна сегодня во всем мире. Нынешний форум ориентирован на сельское хозяйство, которому предлагается прогрессивный инструмент зеленой экономики. Аграрии должны освоить продажу офсетных единиц на глобальных рынках.

– Акмолинская область выбрана мес­том проведения форума, потому что она – номер один по производству высококачественного зерна на протяжении последних двух лет. И это очень важный показатель, – сказала она.

Аким области Марат Ахметжанов заявил о готовности региона стать пилотной площадкой для запуска климатических проектов непосредственно на базе местных крестьянских хозяйств.

– Символично, что форум, посвященный природным решениям (Nature-Based Solutions), проходит в Акмолинской области, обладающей колоссальным земельным ресурсом. Миллионы гектаров пашни и пастбищ – это не только база для продовольственной безопасности, но и хороший природный актив для поглощения углерода. Тематика сегодняшнего форума – методика накопления почвенного углерода – дает нашим фермерам уникальный шанс. Мы хотим, чтобы акмолинские аграрии зарабатывали не только на продаже зерна, но и углеродных офсетов, – сообщил Марат Ахметжанов.

Однако, по его словам, для успеха необходимы понятные механизмы для фермеров и прозрачность для инвесторов.

Вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев отметил, что Казахстан поддерживает цели Парижского соглашения по сокращению выбросов парниковых газов.

– Согласно оценкам международных организаций, до 30–35 процентов глобального потенциала сокращения выбросов может быть обеспечено за счет природных решений: восстановления лесов, управления пастбищами, углеродного земледелия и сохранения экосистем. Поэтому в мире растет интерес к проектам восстановления земель, карбонового земледелия и устойчивого управления пастбищами, – прокомментировал вице-министр.

Как отметил исполняющий обязанности постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов, природоориентированные углеродные кредиты, будь то лесовосстановление, управление пастбищами или сохранение экосистем, обладают значительным потенциалом. Их ценность определяется не идеей, а качеством реализации через прозрачные правила, надежный учет и доверие к рынку. Поэтому подход ПРООН заключается не в продвижении быстрых решений, а в помощи странам по выстраиванию полноценной «инфраструктуры доверия» вокруг углеродных рынков.

Европейский союз, выступая ключевым партнером форума, акцентировал внимание на передаче технологий и стандартов, необходимых для признания казахстанских климатических единиц в Европе и мире. Посол Европейского сою­за в РК Алешка Симкич отметила, что ЕС поддерживает стремление Казахстана к декарбонизации через развитие природоориентированных решений (NbS).

Во второй части форума его участники разбирали, как именно фермеру измерить накопленный в земле углерод и превратить его в официальный товар. Эксперты говорили о том, как сделать услуги международных проверяющих доступными для небольших хозяйств, где найти стартовый капитал для запуска таких проектов. Речь шла и о подготовке новых кадров.

В заключение Dala Carbon Forum 2026 приняты рекомендации для Правительства Республики Казахстан.