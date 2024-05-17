Универсальный полицейский

Общество
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Андрей Кратенко

Виктория Вьюшкина служит участковым инспектором в Петропавловске. С людьми она общается на двух языках – казахском и русском

фото ДП СКО

Выросла Виктория в селе Акбулак Уалихановского района. Дух согласия и взаимоуважения между людьми разных национальностей она впитала с детства. По совету бабушки училась в школе с казахским языком обучения и окончила учебное заведение с золотой медалью.

– Да, это была инициатива моей бабушки, – вспоминает Виктория. – В то время она работала директором школы и проницательно смотрела в будущее. Спасибо, что подарила такую идею. Теперь я могу свободно разговаривать на двух языках. Мне это нравится!

В выборе профессии сказалась любовь к детективам. Виктория Вьюшкина всегда с уважением относилась к работе сельского участкового – человека строгого, но справедливого и доброго. Поступив в Костанайскую академию МВД РК им. Шракбека Кабылбаева, Виктория выбрала взвод с казахским языком обучения.

В должности участкового инспектора Виктория Олеговна трудится с ноября 2023 года. За это время зарекомендовала себя добросовестным и ответст­венным сотрудником. Документацию ведет на государственном языке, выполняет все функции участкового инспектора: делает обходы подучетных лиц, принимает граждан, участвует в профилактике таких видов преступлений, как интернет-мошенничество и кражи чужого имущества. С людьми Виктория Вьюшкина свободно общается на двух языках.

– Работа участкового помогает видеть жизнь изнутри, – говорит старший лейтенант полиции Вьюшкина. – Быстро приходит понимание, что большинство бед происходит из-за алкоголя, эгоизма, нежелания людей считаться с другими. Тем сильнее начинаешь ценить ответственность и взаимовыручку.

Отличное знание государственного языка позволяет Виктории с успехом участвовать в культурно-массовых мероприятиях. Так, например, в прошлом году она блистала в патриотическом конкурсе «Парасатты полицей».

За отличное знание казахского языка коллеги прозвали Викторию универсальным полицейским.

На вопрос, какой совет она может дать желающим изу­чать казахский язык, Виктория Вьюшкина ответила так:

– Никогда не поздно начинать что-то новое и никогда не поздно продолжить то, что не было доведено до конца. Будущее нашей страны в наших руках, и чтобы наше завтра стало лучше, нужно делать что-то уже сегодня, а начать можно с изучения нашего богатого казахского языка!

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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