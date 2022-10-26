Мальчик утонул во дворе дома в Туркестанской области

В Туркестанской области из-за непрерывных осадков погиб мальчик во дворе своего дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

По данным МЧС, сегодня, 26 октября, с 01.00 до 6.00 часов в Туркестанской области шёл непрерыво дождь, в результате чего оказались подтопленными частные жилые дома, 21 дворовая территория, и погибли 13 голов МРС в трех районах области - Казыгуртском, Байдибекском и Сарыагашском.

"Ситуация находится на контроле акимата и департамента по ЧС Туркестанской области. Сформированы соответствующие силы и средства, проводятся работы по откачке воды", – говорится в информации.

Кроме того, сообщается о гибели мальчика, оставшемся без присмотра.

"Около 09.30 часов в селе Казыгурт, оставшись без присмотра взрослых, упал в яму на территории дома, заполненную дождевой водой, и утонул мальчик 2020 года", - рассказали спасатели.

МЧС напоминает правила поведения в случаях затоплений и просит придерживаться их.

"Необходимо быстро собрать документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи. Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь. По возможности немедленно оставьте зону затопления. Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах. Закройте окна и двери. Выпустите домашний скот. Поднимитесь на верхние этажи. Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи. После спада воды остерегайтесь порванных и провисших электрических проводов", – проинструктировали в ведомстве.

Также в МЧС напомнили, что категорически запрещается использовать продукты питания, попавшие в воду, и употреблять воду без соответствующей санитарной проверки.

"Перед входом в жилище после спада воды соблюдайте меры предосторожности: предварительно откройте двери и окна для проветривания, не пользуйтесь открытым огнем до проветривания (возможна взрывопожароопасная концентрация газов), запрещается включать осветительные и другие электроприборы до проверки исправности электрических сетей", - добавили в министерстве.