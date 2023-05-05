Ураганный ветер оставил без электричества и крыш множество объектов на юге Казахстана

Резкое ухудшение погоды и сильные порывы ветра, достигавшие 24 метров в секунду, привели к массовым отключениям электроэнергии в Туркестане и Кентау, а также в трех районах области – Сауранском, Байдибекском и Сайрамском. В общей сложности без электроснабжения остались почти 256 тыс. абонентов, сообщает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы ДЧС Туркестанской области

В пятницу во всех населенных пунктах, как только сила ветра немного уменьшилась, силами ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» приступили к проведению восстановительных работ.

Из-за стихии оказались «обезглавленными» многие административные здания и социальные объекты. Так, в Туркестане частично сорвана кровля с недавно построенного трехэтажного здания Музея Ходжи Ахмета Яссауи. Площадь снесенной кровли составила 80 кв. м.

В соседнем Кентау ветер был сильнее, и разрушения тоже более масштабные. На здании Политехнического колледжа сорвало 700 кв. м. кровли из общей площади 1053 кв. м. Административное здание Казахтелекома полностью лишилось кровли. Ветер снес ее на площади 450 кв. м.

В городе пострадали сразу три школы: общая средняя школа № 1 им. Ы. Алтынсарина, школа-гимназия № 16 им. Ю. Гагарина и общая средняя школа им. Қашқари. Больше всего досталось СШ № 1, лишившейся 350 кв. м. кровли. Ее ремонт и частичную замену произвели два года назад, когда точно так же часть крыши снесло ураганным ветром.

То ли ремонт тогда был не совсем качественным, то ли порывы ветра слишком сильные, но на этот раз ЧП случилось снова. Металлопрофиль вместе с обрешеткой ветер сначала приподнял, а потом приземлил во дворе школы. В это время здесь на свою беду находился один из педагогов. Мужчину с сотрясением мозга доставили в местную больницу.

Информация о срыве кровли зданий в ДЧС Туркестанской области поступила и из ряда районов области.

В Сайрамском, Сауранском, Байдибекском, Отырарском, Ордабасинском, Толебийском, Тюлькубасском, Сузакском районах и городах Туркестан, Кентау, Арыс сохраняются порывы ветра.

Ведется мониторинг всех гидротехнических сооружений и водоемов в регионе, организованы дежурства. В департаменте создан оперативный штаб с представителями служб гражданской защиты.

Для предупреждения рисков от последствий ухудшения погодных условий городская комиссии по чрезвычайным ситуациям приняла решение все школы и детские сады Кентау перевести на дистанционный режим обучения, а также ограничить работу рынков, торговых центров и объектов с массовым пребыванием людей.

В школу в пятницу не пошли и учащиеся 1-8 классов Шымкента, где ветер тоже валил деревья, сносил рекламные щиты, срывал местами обшивку и кровлю со зданий и жилых домов.