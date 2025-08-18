Скорость ветра увеличилась до 215 километров в час

Фото: А.Аманжолова

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган усилился вновь до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, ранее ослабев с пятой до третьей категории. Об этом проинформировал Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Эрин» вновь усилился до урагана четвертой категории», - говорится в заявлении на портале метеослужбы.

По его данным, максимальная скорость ветра увеличилась до 215 километров в час.

В настоящее время ураган находится в 205 километрах к востоку-северо-востоку от британского острова Гранд-Тёрк и движется на северо-запад со скоростью 19 километров в час.

Ранее телеканал NBC сообщил, что около 155 тысяч домохозяйств остались без света в Пуэрто-Рико из-за урагана "Эрин".

