Уравнение со многими неизвестными

Курс тенге полностью отыграл свое падение, произошедшее под давлением геополитики.

По итогам торгов на Казахстанской валютной бирже (KASE) в среду средневзвешенный курс тенге составил 436,87 тенге за доллар. Таким образом национальная валюта республики вернулась на уровень до 24 февраля, когда началось ее резкое падение вслед за рублем из-за начавшихся военных действий в Украине. При этом эксперты воздерживаются от оценок, насколько стабильной окажется позитивная тенденция.

Примечательно, что курс тенге повторяет аналогичный тренд курса рубля, который также вернулся на «довоенный» уровень и пробил психологическую отметку в 70 рублей за доллар.

Между тем эксперты финансового рынка РФ призывают не поддаваться излишнему оптимизму, напоминая, что укрепление рубля – следствие административных ограничений на движение капитала и жестких требований к экспортерам по продаже валюты на внутреннем рынке. Кроме того, рубль растет на фоне резкого снижения спроса на валюту из-за сокращения импорта в Россию по причине санкционных ограничений.