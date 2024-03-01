Среди наших современников редко можно встретить выдающихся личностей, успевших проявить свой талант не в каком-то одном направлении, а охватить своим творчеством, мастерством и идеями одновременно несколько направлений.

Художник, снискавший европейское признание, чьи работы находятся в коллекциях Русского музея, Третьяковской галереи, Берлинской Национальной галереи, Британского и Люксембургского музеев; философ, литератор, драматург и культуролог – феномен творчества Максима Кантора основан на неразрывном соединении теории и практики. Эрудит, глубоко знающий историю мирового искусства, который строит собственную художественную концепцию на слиянии классического и авангардного искусства. Его изобразительное и литературное дарование обрело множество почитателей во всем мире. Теперь и у казахстанского зрителя появилась уникальная возможность познакомиться с авторской графикой и живописью, которые автор наполняет не только яркими зрительными образами, но и глубокими смыслами, отражающими через призму мировоззрения мастера актуальные и злободневные темы как нашего времени, так и навеянные опытом былых поколений.

– Последняя четверть века изменила не только географию, или как сейчас модно говорить – мировую геополитику, но и представление о цельности и порядке мироустройства, – рассказывает Максим Кантор, обращая внимание посетителей выставки на одну из своих работ «Урок географии». – Глобус как мировосприятие сделался иным, ущербным. Когда кто-то взял и грубыми инструментами – молотком, пилой – искорежил мир. Я-то имел в виду недавние события, которые меняют политическую географию произвольно, но оказалось, что это совпадает с возможной тематикой выставки. А имелась в виду простая мысль, что взаимоотношения Востока и Запада в 2023–2024 годах уже совершенно иные, чем были, скажем, пятьдесят лет назад.

Экспозиция включает около 50 произведений живописи и графики художника, созданных в период 2000-х годов. В центре художественной Вселенной Максима Кантора – человек, подверженный слабос­тям и порокам, соблазнам и страстям. Портретные образы предстают в сложной подвижности под гнетом внешних обстоятельств и внутренних переживаний. В контексте художественных произведений современные реальные прототипы сосу­ществуют с мифологическими и биб­лейскими персонажами, историческими личностями далекого прошлого. Так, в своей работе «Аль-Фараби и Платон» художник отобразил внутренний диалог великого мыслителя Востока с антич­ным философом, чьи идеи при правильном рассмотрении не противоречат друг другу, а дополняют картину мира любого мыслящего человека.

Отдельно хочется остановиться на цикле графических работ. Среди них иллюстрации к балладам о Робин Гуде. В них художник обращается к самостоятельному направлению в искусстве ХХ века – Livre d’artiste. В дословном переводе – «Книга художника», но оно не имеет отношения к книге как к таковой. Поскольку никогда на русском языке не издавался полный цикл этих баллад, включающих в себя 44 произведения, Максим Кантор взялся лично их перевести, кроме нескольких, принадлежащих Цветаевой, Маршаку, Гумилеву, и создать к ним литографию.

В живописи Максима Кантора прослеживается влия­ние экспрессионизма с характерным использованием локальных, контрастных цветовых сочетаний и обращением к языку гротеска и подчеркнутого утрирования. Сын философа Карла Кантора, близкого к кругу Александра Зиновьева, внук испаноязычного драматурга окончил Московский полиграфический институт в 1980 году. В 1983-м основал в Москве андеграундную группу «Красный дом». Активно выставляется как художник в России и Германии с 1988 года. В 1997 году – участник русского павильона Венецианской биеннале. В ­2016-м Максим Кантор получил гражданство Германии, живет и работает на острове Ре (Франция), в Берлине и Оксфорде.