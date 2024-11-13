Урок мужества провели в Нацгвардии

Как сообщили в пресс-службе РгК, для общения с подполковником собрались воен­нослужащие части 3477 в Усть-Каменогорске. Из короткого ролика зал узнал, как офицер спас жизнь солдату. Во время учебного выезда на полигон брошенная военнослужащим срочной службы граната ударилась о борт траншеи и скатилась вниз. Денис отреагировал мгновенно: он откинул ногой боеприпас и накрыл собой парня. Офицер получил ранения, перенес операцию, долго лечился. Но главное, по его словам, удалось спасти жизнь военнослужащему.

Указом Главы государства мужественный офицер награжден орденом «Айбын» 2-й степени. Как пояснил в ходе встречи сам гвардеец, в детстве он мечтал о морских путешествиях, но в более старшем возрасте осознанно решил пойти по стопам отца – выбрал профессию воен­ного. Семья Дениса – супруга и двое детей – его крепкий тыл и опора.

В настоящее время подполковник несет службу в воинской части 3477 РгК «Шығыс» в должности начальника штаба. Минувшим летом гвардеец получил престижную премию «Ізгі жүрек», учрежденную ведущей горно-металлургической компанией для поощрения отважных поступков. Причем героев выбрали сами восточноказахстанцы путем электронного голосования на сайте.

В ходе встречи в военчасти прозвучали патриотические песни. Как признались ее участники, они открыли для себя пример достойного отношения к воинскому долгу.