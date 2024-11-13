Урок мужества провели в Нацгвардии

Статьи
62
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Региональном командовании «Шығыс» Национальной гвардии организовали встречу с кавалером ордена «Айбын» Денисом Шеметом.

фото РгК «Шығыс»

Как сообщили в пресс-службе РгК, для общения с подполковником собрались воен­нослужащие части 3477 в Усть-Каменогорске. Из короткого ролика зал узнал, как офицер спас жизнь солдату. Во время учебного выезда на полигон брошенная военнослужащим срочной службы граната ударилась о борт траншеи и скатилась вниз. Денис отреагировал мгновенно: он откинул ногой боеприпас и накрыл собой парня. Офицер получил ранения, перенес операцию, долго лечился. Но главное, по его словам, удалось спасти жизнь военнослужащему.

Указом Главы государства мужественный офицер награжден орденом «Айбын» 2-й степени. Как пояснил в ходе встречи сам гвардеец, в детстве он мечтал о морских путешествиях, но в более старшем возрасте осознанно решил пойти по стопам отца – выбрал профессию воен­ного. Семья Дениса – супруга и двое детей – его крепкий тыл и опора.

В настоящее время подполковник несет службу в воинской части 3477 РгК «Шығыс» в должности начальника штаба. Минувшим летом гвардеец получил престижную премию «Ізгі жүрек», учрежденную ведущей горно-металлургической компанией для поощрения отважных поступков. Причем героев выбрали сами восточноказахстанцы путем электронного голосования на сайте.

В ходе встречи в военчасти прозвучали патриотические песни. Как признались ее участники, они открыли для себя пример достойного отношения к воинскому долгу.

#Нацгвардия #Шығыс #Денис Шемет

Популярное

Все
Завершился 22-й раунд переговоров по Сирии
Дорогу и возможности – молодым
Увеличить объем подачи питьевой воды в Актау обещают до конца ноября
Ни закупочных цен, ни субсидий
В Петропавловске состоялась международная выставка голубей
Музыкальная машина времени
Будущее детей родители связывают с новой школой
В Алматы прошел творческий вечер поэтессы и певицы Аксункар Акынбаба
Точки духовного притяжения
Доля шутки
Ироническая сказка для взрослых
«Казаханимация» запустила серию международных мастер-классов
Урок мужества провели в Нацгвардии
Музейный уголок
Пришел в кино, а там...
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
До золота рукой подать
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Кто и как охотится за нашими детьми?
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Осмысливая «Средний коридор»
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Строительство завода будет возобновлено
Макпал Жунусова пожаловалась на FlyArystan
Успешные педагоги вдохновляют на успех
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Редкие породы собак представили на международной выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Шатры и юрты Великой степи
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы

Читайте также

Ироническая сказка для взрослых
В Алматы прошел творческий вечер поэтессы и певицы Аксункар…
Точки духовного притяжения
Музыкальная машина времени

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]