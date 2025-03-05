Урожай со школьной грядки

С 2021 года столичное управление образования реализует в городских школах проект «Жасыл мектеп», в рамках которого дети учатся беречь природу, сажают деревья, ведут раздельный сбор мусора и запускают различные экопроекты. Пожалуй, главной фишкой стали теплицы, которые особенно полюбились детям. Такие зеленые сооружения дейст­вуют в 20 учебных заведениях столицы.

Мы заглянули в одну из теп­лиц – при школе-лицее № 8. Несмотря на 15-градусный мороз за окном, здесь жарко, как летом. Температуру и влажность регулирует современное оборудование. Сверху щедро светят фитолампы и гудят вентиляторы, обеспечивая воздухообмен.

В теплице четыре грядки. Здесь растут около пятнадцати видов овощей, фруктов, ягод и зелени, среди них – огурцы, помидоры, свекла, морковь, клубника, пет­рушка, салат, лук, мята...

Директор школы Гульнур ­Айтимова рассказала, что теп­лица создана в 2022 году при поддержке управления образования и Фонда Булата Утемуратова. Прежде чем запустить проект, специалисты фонда организовали для педагогов обучение, рассказав, как сажать и ухаживать за растениями.

– Конечно, в самом начале была неуверенность: опыта нет, как будем пользоваться новым оборудованием, получится ли вырастить сад? Никто из нас этим раньше не занимался. И вот мы с детьми посадили первые семена огурцов, рассаду помидоров, а когда они принялись и начали бурно расти, продолжили заниматься садоводством с еще большим энтузиазмом, – улыбается директор школы.

Первый полученный урожай впечатлил – 30 кг огурцов и 15 кг помидоров! Дети с удовольствием лакомились первой клубникой. Собранные мешки с овощами сдавали в школьную столовую. То есть теплица обеспечивает школу собственной продукцией, тем самым экономит средства. Но все же в первую очередь она создана в учебных целях. Учитель биологии Роза ­Бекмурзаева два раза в неделю приводит сюда учеников. Здесь проходят прак­тические факультативы для учащихся 5–9-х классов.

– В теплице дети видят, как выглядят растения, из чего они состоят, могут потрогать их, – рассказывает она. – Мы показываем, как сажать культуры и ухаживать за ними. Здесь созданы все условия. Несмотря на то что есть искусственное орошение, дети из леек поливают ростки, окучивают, убирают сорняки. Все нужные инструменты у нас есть. Так мы приучаем их к труду.

Ученики пятого класса два года назад посадили в теплице лимонное дерево. За это время оно широко раскинуло ветви, распространяя цитрусовый аромат. И вот сейчас появились первые плоды. Радости ребят не было предела! Правда, лимоны еще маленькие и зеленые, но Роза Бекмурзаева заверяет – они скоро поспеют.

В качестве эксперимента сажали даже дыню, но в теплице недостаточно света. Дети не унывают, ведь экспериментировать, копаясь в земле, ждать появления плодов – очень азартно!

Ученица 8-го «Б» класса Адия Садыр занимается школьным садоводством уже два года. Работа в теплице, по ее словам, научила многому.

– На уроках биологии мы изу­чаем теорию о растениях и клетках. А здесь мы видим, как они растут. В городе не встретишь такие сады – с овощами и фруктами. Теплица научила меня не только физическому труду, но и работать дружно, в команде с ребятами, – делится Адия.

Для мальчишек орудовать лопатой и тяпками – прекрасная возможность обучиться мужскому ремеслу, да и весело провести время с одноклассниками.

– В теплице мне нравится работать физически. Мы копаем, носим воду, работаем с землей. Иногда практика бывает намного сложнее, чем теория, но это так захватывает! – признается восьмиклассник Нурдаулет Арыстан.

Ученица Нурай Садуакас не раз сама сажала семена и всегда с нетерпением ждет, когда взойдут ростки с листочками.

– В теплице я работаю с шестого класса, – говорит она. – Сажаем и выращиваем здесь овощи, отдаем их в столовую, где из них делают свежие и вкусные салаты. Уверена, эта теплица останется в памяти на всю жизнь!

Как отмечает директор ­Гульнур Айтимова, в рамках акции «Таза Қазақстан» в школе проводятся и другие экологические мероприя­тия. К примеру, дети сажают деревья на территории школы, проводят работы по очистке дворов. Юные биологи готовят научные проекты, участвуют в городских и республиканских конкурсах и занимают призовые места.

Как сообщает столичный ­акимат, с момента запуска проекта «Жасыл мектеп» проведено 34 мероприятия, в которых участ­вовали 125 тыс. детей. В рамках проекта в столице действует детско-юношеское движение «Амбассадоры Земли», в котором состоят более тысячи учеников. Их обучают основам экологии. Кроме того, в движение «Жасыл клуб» вовлечены порядка 27 тыс. учеников младшего и среднего звена. Они создают различные экологичные стартапы и проекты. Мероприятия по экологи­ческому воспитанию охватывают все возрастные группы.

– Учебные заведения проводят тренинги и семинары, на которых обучают учащихся экологическим практикам. Одним из важных шагов стало установление мусорных баков для раздельного сбора отходов в двадцати школах. Это позволяет детям и сотрудникам школ активно участвовать в защите окружающей среды, – отметили в столичном акимате.