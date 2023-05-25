Урожайность в Казахстане отстаёт от показателей стран ЕАЭС – сенатор

Устаревшие методы ведения сельского хозяйства, низкий уровень отечественного семеноводства, слабая переработка сельхозпродукции - проблемы зерновой отрасли Казахстана поднял сенатор Али Бектаев в своём депутатском запросе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Али Бектаев отметил, что урожайность в Казахстане значительно отстаёт от показателей стран - партнёров Евразийского экономического союза.

Обратил внимание сенатор и на проблемы в отечественном семеноводстве. Али Бектаев считает уровень селекционной работы в казахстанских НИИ низким, от чего крестьяне ежегодно высевают семена зарубежной селекции.

«Считаю, что проблемы казахстанского зернового производства должны быть глубоко изучены. Для этого нужно создать рабочую группу с участием ученых и специалистов. В результате должны быть разработаны системные меры в модели программы стабилизации производства зерна, в которую интегрированы другие заинтересованные направления АЭК. Отдельный раздел указанной программы должен быть посвящен развитию отечественной селекции и семеноводческой системы», - предложил депутат.