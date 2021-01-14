Условия отработки студентов-грантников изменили в Казахстане

Общество
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Теперь выпускники могут проходить отработку не только в государственных, как это требовалось ранее, но и в частных организациях. Главное – по профилю подготовки. Об этом написал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook, передает Kazpravda.kz.   

"Этот вопрос не раз поднимался выпускниками. К тому же данная норма позволит решить кадровый вопрос в этих организациях, а также расширит возможности отработки обучившегося. Посудите сами: студент, получивший специальность фармацевта по сельской квоте, обязан отработать по специальности в госорганизации, расположенной в селе, а там нет государственной аптеки. Тем более что сейчас развивается ГЧП, и госзаказ активно размещается в частных детских садах, школах и больницах. Поэтому логично, что выпускник теперь может отработать и в частных организациях по своему профилю", – отметил министр.

Кроме того, по словам главы ведомства, некоторые грантники придумали способ, как обойти обязательную отработку. Студенты, проучившись 3 года бесплатно на гранте, на 4 курсе переводились на платное обучение, чтобы не отрабатывать государственный грант по специальности.

"В связи с этим введена норма по возмещению расходов, понесенных государством на обучение грантника, соразмерно фактическому периоду учебы. То есть, если студент отучился два года по гранту и потом перевелся на платную форму, ему все равно придется отработать. Но уже не 3 года, а соответственно количеству лет бесплатного обучения. Эта же норма будет действовать и в случае, когда студенты, обучающиеся платно, поступают через конкурс на вакантные места по гранту", – пояснил Асхат Аймагамбетов.

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