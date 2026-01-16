Услышать голос сердца

В литературном альманахе «Поэтические кружева» представлены произведения девятнадцати авторов из Казахстана, России и Франции

Говорят, что сборник – сердце поэта. И это действительно так, ведь стихотворения, составленные вместе, способны рассказать о его душевных переживаниях куда больше, чем любая монография, пусть даже самая полная и подробная. Достаточно лишь прислушаться, услышать сердцебиение сборника, звучащее в шелесте перелистываемых страниц, – и сразу станет понятной вся бессмысленность того хирургического азарта, с которым иные исследователи в буквальном смысле препарируют творчество мастеров пера. Поэзия не терпит столь грубого вмешательства в свои тайны и никогда не откроется тем, кто хочет видеть в ее хитросплетениях лишь податливый материал для подгонки под чьи-то изменчивые вкусы.

В этом отношении литературный альманах «Поэтические кружева», издаваемый одноименным творческим объединением поэтов Карагандинской области, надо сказать, крайне взыскателен к своему читателю. Доверяя ему самые сокровенные чувства почти двух десятков сердец, объединенных безграничной любовью к высокому искусству, книга словно ожидает душевной чуткости и тончайшей деликатности в ответ. Разговор, который ведут поэты, накален страстями, причем далеко не всегда возвышенными, и умение воспринимать их без резких оценок становится для читателя необходимым навыком.

На сегодня литературный альманах насчитывает уже четыре выпуска и обладает растущим от сборника к сборнику кругом преданных поклонников. За время своего существования он завоевал значительный международный авторитет, представляя ценителям поэзии творчество мастеров пера из ближнего и дальнего зарубежья.

В тематическом и жанровом плане новый выпуск альманаха невероятно разнообразен. В нем объединены яркие произведения гражданской, философской, исповедальной и любовной лирики, стихи-посвящения, а также поэтические зарисовки о путешествиях по дальним странам. Стихотворения отмечены такой эмоцио­нальной искренностью, что, читая их, невозможно оставаться равнодушным. Пропуская через себя каждую строку, читатель то ощущает себя посреди площадей «Вечного города», то бродит заснеженными улицами Караганды, то переносится в детство, где все кажется таким необыкновенным и интерес­ным, то заново переживает трепетную нежность первой любви.

Среди авторов альманаха – отличник культуры РК Ирина Деева, член Союза журналистов Казахстана и Клуба русских писателей Нью-Йорка Наталия Инжевская, лауреаты международных и республиканских литературных конкурсов Татьяна Стрельчук, Татьяна Дубовская, Ольга Баксаляр-Рыбакова и Вилена Брусникина, бард Мереке Тулепбеков, композитор Заури Оспанова и другие.

Значительное место в альманахе отведено произведениям пейзажной лирики – преимущественно на зимнюю и предновогоднюю тематику. Надолго запоминаются трогательные стихи о родном крае, преисполненные естественной гражданской патетики и образно раскрывающие любовь к Отечеству как одно из самых благородных человеческих чувств. Вечной теме любви посвятила большую подборку своих стихов Татьяна Стрельчук, чья лирическая героиня обладает редким даром неизбывной душевной молодости. Добрым и тонким юмором искрятся блистательные стихи Александ­ра Ткаченко – мастера легкой иронии и колоритных сатирических образов. А Татьяна Дубовская приглашает своих читателей к путешест­вию в мир детства, законы которого ей близки своей непосредственностью и открытостью.

Отдельно стоит отметить произведения, посвященные жизни и творчеству великого Абая. Ольга Воротынская художественно интерпретирует и обобщает события его биографии для постановки философского вопроса о месте поэта в казахском обществе, а Юлия Селиванова размышляет о духовной природе стихов и прозы гениального мыслителя. Пристального внимания заслуживают также стихотворения Фариды Ходжаевой о достопримечательностях Италии и Франции и согретая теплом житейской мудрости лирика Людмилы Шершневой. Особый интерес вызывают произведения Мереке Тулепбекова, являющиеся яркими образцами современной бардовской поэзии и продолжающие традиции классиков этого самобытного жанра.

«Лечите от надежд погасших!» – призывает своих коллег по перу Наталия Инжевская. И стихотворения действительно являются самым надежным лекарством от жизненных горечей и невзгод. Способ его применения прост и сложен одновременно: на страницах книг ни на секунду не должна смолкать перекличка сердец поэта и читателя...

