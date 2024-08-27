Успешно выступаем на международных аренах

На прошедшей неделе отечественных любителей спорта вновь порадовала одна из лучших шахматисток нашей страны Бибисара Асаубаева, которая заняла второе место на очередном этапе Гран-при в Тбилиси (Грузия).

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам состязаний она набрала 5,5 очка, одержав две победы и семь раз сыграв вничью. Первое место заняла представительница Польши Алина Кашлинская – у нее 6 очков (три победы и шесть ничьих). Третье место заняла греческая шахматистка Ставрула Цолакиду – 5 очков (одна победа и восемь ничьих).

Бибисара Асаубаева является двукратной чемпионкой мира по блицу – она побеждала на мировом первенстве в 2021 и 2022 годах. Также в 2021 году казахстанка стала самой молодой чемпионкой в истории шахмат в этом виде соревнований.

В это же время на чемпионате мира в Самарканде (Узбекистан) в гребле на байдарках и каноэ наша соотечественница Мария Бровкова финишировала третьей (гребля на каноэ) на дистанции 500 метров, завоевав бронзовую медаль с результатом 2 мин 9.731 сек.

Выиграл серебряную медаль, но уже на юниорском чемпионате мира по велоспорту на треке (Китай), казахстанский велосипедист Данияр Шаяхметов. Он выступал в дисциплине кейрин.

На завершившемся чемпионате мира по видам борьбы до 17 лет в Аммане (Иордания) юные казахстанские палуаны смогли получить три серебряные и четыре бронзовые медали. Это говорит о перспективах роста результатов в данном виде спорта.

Также на юношеском и молодежном чемпио­нате Азии по каратэ WKF, завершившемся на Филиппинах, наши спортсмены показали отличные результаты, завоевав сразу четыре золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые медали, что обеспечило им третье место в общекомандном зачете.

На чемпионате мира по самбо в Чолпон-Ате (Кыргызстан) спортсмены сборной Казахстана взяли две золотые, пять серебряных и десять бронзовых наград.

В преддверии скорого старта чемпионата мира по футзалу в Узбекистане сборная ­Казахстана провела два товарищеских матча с таджикскими футзалистами в Астане, одержав победу в обоих матчах. Первый завершился со счетом 3:0, а второй – 4:3 в пользу Казахстана.

Также на чемпионате Азии по смешанным единоборствам, организованном в Пакистане, наши спортсмены стали обладателями семи золотых, девяти серебряных и десяти бронзовых медалей.

Стоит отметить, что казахстанцы уже в рекордный десятый раз стали победителями в командном зачете на данном первенстве континента, проведенном под эгидой IMMAF.