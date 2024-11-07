Успешные кейсы индустриального роста

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Марина Демченко
специальный корреспондент

Заметные изменения претерпела за последние годы структура экономики Карагандинской области, объем промышленного производства в которой в ценовом выражении достиг 2,8 трлн тенге.

инфографика предоставлена пресс-службой акимата Карагандинской области

Область – седьмая по производству сельхозпродукции в республике. Здесь интенсивно развивается малый и средний бизнес. Сегодня каждый второй работающий карагандинец занят в предпринимательстве. Географическое положение региона позволяет превратить его в крупнейший транспорт­но-логистический центр, а климатические условия и ландшафт – интенсивно развивать туристический потенциал.

Такие итоги социально-экономического развития Карагандинской области за девять месяцев текущего года в ходе брифинга на площадке СЦК представил аким Ермаганбет Булекпаев.

Промышленное производство с начала года здесь, как уже было упомянуто выше, достигло 2,8 трлн тенге, при этом объем выпуска продукции в обрабатывающем секторе превысил 2,2 трлн тенге.

– Особое место занимает крупнейшее в регионе предприятие – Qarmet. В прошлом году по поручению Главы государства в компании сменился основной инвестор, и на предприятии началась модернизация. По итогам девяти месяцев удалось увеличить производство чугуна, стали и плоского проката с 12 до 21%, – подчеркнул спикер.

На момент передачи предприятия новому инвестору в работе находились всего три шахты из восьми. В настоящее время восстановлена работа на семи шахтах. Число проходческих забоев увеличено с 11 до 45. Для безопас­ности шахтеров внедрена система поиска и позиционирования на двух шахтах. До конца следующего года ее планируется внедрить на всех шахтах компании.

Успешным кейсом в области индустриальной реновации Ермаганбет Булекпаев назвал Сарань. При поддержке Правительства город стал примером диверсификации экономики и впервые в истории стал генерировать значительные налоговые поступления.

– По поручению Президента этот опыт масштабируется и на другие моногорода области – Темиртау, Балхаш, Шахтинск и Абай. Одним из ключевых факторов успеха стало привлечение инвестиций. С начала года в экономику региона вложено 679 миллиардов тенге, что на 14,6% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. На карте появилось два новых предприятия, до конца года будут запущены восемь проектов на более чем 200 миллиардов тенге. Откроется 2 600 рабочих мест, – отметил областной аким.

Карагандинские аграрии в текущем году собрали рекорд­ный урожай – 1 млн 300 тыс. тонн зерна. Такого результата не было за последние 13 лет. Хороши результаты и в сборе картофеля – 409 тыс. тонн.

Говоря о работе по обеспечению качества жизни карагандинцев, аким в первую очередь доложил о модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры. Реализуются 14 проектов по теплоснабжению на 31,5 млрд тенге, включая строительство 17 км магистральных тепловых сетей, в областном центре, Балхаше, Темиртау, Шахтинске, где проживает 70% городского населения. Эти меры позволят улучшить теп­лоснабжение и снизить степень изношенности сетей до 64,4%. В Караганде проблему дефицита тепловых мощностей решили, построив третий тепловывод.

Ермаганбет Булекпаев особое внимание акцентировал на подготовке профессиональных кадров для разных отраслей экономики.

– Мы планируем превратить Карагандинскую область в центр подготовки рабочих профессий для страны. Для этого есть все необходимые условия: сложившийся опыт среднего профессионального образования, сеть колледжей с богатой историей, производственные предприятия, объе­диняющие знания и опыт, квалифицированный преподавательский состав, – подчерк­нул руководитель региона.

В этой связи, по его словам, для области очень важен тот факт, что следующий год объявлен Главой государства Годом рабочих профессий.

#экономика #производство #Карагандинская область

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