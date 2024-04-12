Опыт столичного проекта «Joltap» по трудоустройству применят в регионах

Ход реализации проекта «Joltap» по активному содействию занятости граждан в Астане рассмотрен на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Фото: пресс-служба правительства

В нем приняли участие представители центральных госорганов, акиматов городов республиканского значения, Актюбинской и Карагандинской областей.

Данный проект призван помочь с работой людям, которые приехали в город в поисках постоянного заработка, но не смогли найти подходящее место или устроились на временную подработку. В рамках проекта в столице действует 11 консультационных точек. Они расположены в местах массового скопления людей, среди которых рынки, торговые и деловые дома, а также в центрах занятости. Специалисты консультируют граждан о мерах господдержки, при необходимости предлагают краткосрочные бесплатные курсы обучения рабочим профессиям. При этом основной акцент делается на практических занятиях. В процесс также вовлечены предприниматели, которые ищут сотрудников.

Стоит отметить, что проект предусматривает не только обучение, но и полное сопровождение до трудоустройства. Для удобства граждан создан телеграм-бот «Jumys tap», который уже используют 8 тысяч человек.

«С начала реализации проекта проконсультировано более 9 тысяч человек. 3,5 тысячи граждан подали заявки на меры господдержки. Свыше 2 тысяч человек прошли краткосрочные курсы. Трудоустроено 1,5 тысячи граждан. Часть из них работают в сферах сервиса, торговли, швейного дела, другие нашли работу в пунктах общепита. Отмечу, что более половины из трудоустроенных – молодежь», — сказал заместитель акима Астаны Евгений Глотов.

Отметив высокую результативность проекта, Тамара Дуйсенова обозначила необходимость распространить данный опыт. По ее словам, нужно не ждать, когда человек придет в центр занятости, а действовать проактивно: заблаговременно информировать о ситуации на рынке труда и мерах господдержки, а также содействовать трудоустройству.

«Сейчас некоторым молодым людям в крупных городах приходится зарабатывать на временных рабочих местах. Есть и те, кто просто не знает, куда обращаться. Поэтому опыт, реализуемый в Астане, необходимо расширять в других регионах. При краткосрочном обучении нужно учитывать спрос местного рынка труда. Особое внимание требуется уделять молодежи», — подчеркнула вице-премьер.

В других мегаполисах страны, Актюбинской и Карагандинской областях также реализуются местные проекты по трудоустройству граждан. Вместе с этим они готовы рассмотреть опыт Астаны. Вице-премьер поручила заместителям акимов разработать соответствующий план реализации проекта «Joltap».