Успеть до следующего паводка

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Мария Бережная

Больше четверти имеющихся в Костанайской области гидротехнических сооружений после весеннего паводка числились в неудовлетворительном состоянии. 25 из 98 ГТС подверглись различным разрушениям.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Все лето и поныне в регионе проводится активная работа по восстановлению плотин и дамб. При этом 13 сооружений реконструируют за счет бюджетного финансирования, на что выделено 946,5 млн тенге, еще девять – за счет привлеченных средств.

Ремонт плотины Арбарбогет в Джангельдинском районе профинансирует госказна, поскольку она находится в республиканской собственности. Второй порог водохранилища на реку Тюнтюгур в Карасуском районе восстановит подрядчик в рамках договорных обязательств. И еще одну плотину Милысай, которая также находится в неудовлетворительном состоянии, планируют снять с перечня ГТС. В будущем это сооружение будут использовать исключительно для хознужд в качестве поилки для скота.

Завершить работы по ремонту гидротехнических сооружений, пострадавших во время паводка, планируют до конца года. На сегодняшний день полностью восстановлены шесть ГТС по линии бюджета и три за счет привлеченных средств.

#паводки #Костанайская область #реконструкция

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