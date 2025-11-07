Установки на укрепление стабильности

Эдуард Полетаев, политолог, руководитель общественного фонда «Мир Евразии»

Указом Президента Казахстана утвержден документ, который системно фиксирует основные принципы, ценности и направления внутренней политики страны.

Документ масштабный. Ключевые направления внутренней политики сформулированы четко и комплексно, охватывая все основ­ные сферы развития общества.

Общественный диалог рассматривается как непрерывный процесс. Для этого необходимы работающие механизмы взаимодействия государства и гражданского общества, создание условий для развития общественных институтов, активное вовлечение граждан в принятие решений, прозрачность госорганов, а также постоянный мониторинг общественного мнения.

Межэтническая политика сосредоточена на укреплении единства и солидарности, категорическом неприятии любой дискриминации. Ассамблея народа Казахстана­ обозначена как ключевой институт в этой сфере. Основное внимание уделяется совместной работе государства и общества, а также постоянному мониторингу и анализу межэтнических процессов.

Политика в сфере религии направлена на продвижение светского развития, укрепление межконфессиональной гармонии и недопущение радикальных идей. В документе отдельно подчеркивается необходимость предотвращения навязывания религиозных убеждений, противодействия экстремизму, а также системного мониторинга.

Культурно-гуманитарная политика включает продвижение ценностей созидания и знаний, развитие науки, повышение правовой, финансовой, политической, цифровой и экологической грамотности. Отдельно отмечены роль государственного языка и поддержка языков всех этносов. Важным моментом выступает развитие культуры, литературы, креативных индустрий, сохранение историко-культурного наследия.

В документе прямо говорится, что все данные направления обязательны к учету всеми госор­ганами. Они служат ориентиром при принятии решений в политике, экономике и социальной сфере. Можно согласиться с утверждением о том, что реализация этих установок направлена на укрепление стабильности, устойчивое развитие государства и формирование Справедливого Казахстана – страны, где каждый гражданин ощущает себя частью единой, ответственной и прогрессивной нации.

