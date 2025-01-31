Устойчивость и технологичность

Считаю, прошедшее расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева стало важной вехой в формировании стратегии социально-экономического развития страны. Глава государства обозначил приоритеты, которые должны определять повестку на ближайшие пять лет.

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Говоря о ключевых направлениях, Президент подчеркнул, что экономика страны демонстрирует рост, однако его темпы остаются недостаточными для достижения поставленных целей. Среди основных задач он выделил реализацию крупных инфраструктурных проектов, развитие цифровизации и искусственного интеллекта, укрепление агропромышленного комплекса и развитие ядерной энергетики.

По последнему пункту Глава государства поручил Правительству разработать долго­срочный план развития атомной отрасли и внести предложения по строительству второй атомной станции. При этом следует провести всесторонний анализ подходящих мест, выбрать современные и, самое главное, безопасные технологии для второй АЭС.

В своем выступлении Президент подробно остановился на задачах по развитию агропромышленного сектора как одного из ключевых драйверов экономики. По итогам 2024 года Казахстану удалось собрать рекордный объем урожая, а отрасль по сравнению с другими секторами экономики показала стабильный рост в 13,7%. Достичь этого результата помогло увеличение объема кредитования для аграриев.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что доступные кредиты надо предоставить животноводам и переработчикам сельхозпродукции. И сказал о расширении льготного кредитования. Глава государства поручил Правительству выделить на кампанию в этом году не менее 700 млрд тенге.

Завершая выступление, Президент четко обозначил главный ориентир работы Правительства: улучшение благосостояния каждого гражданина. Он потребовал, чтобы поставленные задачи воплотились в конкретные результаты, которые будут ощутимы для людей.

Заседание стало не только подведением итогов, но и стартовой площадкой для амбициозных реформ. Приоритеты, озвученные Президентом, отражают прагматичный подход к развитию страны, где акцент сделан на устойчивости, технологичности и заботе о человеке. Однако успех выполнения этих задач во многом будет зависеть от грамотной реализации поставленных целей и формирования сильной команды профессионалов.