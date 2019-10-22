​Утро начинается с ярмарки

С раннего утра возле торговых павильонов, прилавков с макаронными и колбасными изделия­ми, яйцами и медом, крупами и молочкой выстроились очереди. Немало жителей столицы собралось и у машин, груженных тоннами овощей, мяса. Продукция североказахстанских товаропроизводителей давно зарекомендовала себя с лучшей стороны, а потому дефицита в покупателях на площади возле торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» не наблюдалось.

Столичные хозяюшки не сомневаются: все продукты, выращенные и изготовленные трудолюбивыми соседями, не только вкусные, но еще и отменного качест­ва. Если масло, то настоя­щее, с нежным привкусом деревенских сливок. Если колбаса, то из мяса. А молоко свежее, живое, такое дольше пяти дней не хранится.

– Наши продукты на 10–20% дешевле, чем в столице. Приехали торговать сельхозпроизводители без перекупщиков. Привезли порядка 100 видов продукции, около 700 тонн. Для жителей и гостей главного города страны проводятся разные акции. Например, берете один килограмм пельменей – еще килограмм дают бесплатно, – сообщил руководитель управления сельского хозяйства СКО Ерболат Бекшенов.

Не нуждаются в особом представлении многие торговые бренды СКО, в том числе молочная продукция компании КТ «Зенченко и К», ТОО «Масло-Дел», сливочное масло ИП «Пальчик». Полуфабрикаты ТОО «Максимальный размах» реализуются по всему Казахстану. При этом предприятие расширяет объемы, строит новую фабрику по производству замороженных и незамороженных мясных и овощных полуфабрикатов.

Всегда пользуется высоким спросом продукция ТОО «Фирма Алек­ри». Яйцо нескольких категорий экспортируется в Россию, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. ТОО «Султан-ММК» привез в столицу несколько видов своих знаменитых макарон. Ну и какая же ярмарка без душистого вкус­нейшего североказахстанского меда. Несколько пасек СКО привезли в столицу разнообразную продукцию пчеловодства.

– Мы знаем, что столичные жители любят мясо, молочную продукцию. Наша продукция здесь популярна, в том числе высококачественная мука под торговой маркой Golden Grain, которую производит предприятие с 20-летней историей, – Мамлютский мукомольный комбинат, – добавил Ерболат Бекшенов.

Ярмарку посетил и аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. В интервью журналис­там он тоже рассказал, почему североказахстанская продукция популярна в Казахстане.

– Вы видите, какие очереди выстраиваются за нашей продукцией, а все потому, что она экологически чистая, натуральная. Несмотря на сложные погодные условия, нам удалось собрать хороший урожай и овощей, и зерновых. Поэтому и помогаем столице. Хотя мы и не входим в продовольственный пояс Нур-Султана, но вместе с тем любое желающее предприятие нашей области может приехать и участвовать в реализации своей продукции здесь, – отметил Кумар Аксакалов.

…За всем, что с удовольствием скупали на ярмарке столичные жители, стоит огромный ежеднев­ный труд сотен и тысяч людей. Благодаря их терпению, добросовестному отношению к земле и к своему делу даже при всех кап­ризах погоды удается получать продукт, который не стыдно и в столице, и за границей показать. Объемы производства в отрасли сельского хозяйства стабильно растут. По итогам 9 месяцев валовой выпуск продукции увеличился на 2,6% и достиг 509,5 млрд тенге. В основном, конечно, за счет рас­тениеводства.

Область лидирует по внесению минеральных удобрений в почву. В итоге аграрии получают урожай выше, чем в других северных областях.

В текущем году в регионе сократили клин зерновых в пользу выращивания высокорентабельных культур – масличных и бобовых. Впервые высадили сою на 20 тыс. га. Она вся уйдет на экспорт. В следующем году под эту культуру планируют отвести площадь в 10 раз больше. Это позволит увеличить производительность труда и долю в валовом региональном продукте.

Экономическая целесообразность выращивания масличных, в том числе сои, не вызывает сомнения: обеспечивается рентабельность свыше 50%. Так, например, по статистическим данным, затраты на производство одной тонны пшеницы яровой составляют до 40 тыс. тенге при реализационной цене 70 тыс. тенге. А затраты одной тонны сои составляют 50 тыс. тенге при реализационной цене 175 тыс. тенге.

Среди трех основных зерносею­щих регионов в текущем году доля СКО по посеву масличных культур составляет 44%.

Возросло производство мяса, молока, яиц. В регионе строят молочно-товарные фермы. Объем экс­порта переработанной продукции планируется увеличить в 2,5 раза.

Расширился ассортимент выпускаемой продукции – с 210 до 232 наименований. На прилавках стало больше местных молочных товаров.