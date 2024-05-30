Утвержден образец удостоверения беженца и требования к его защите

Глава Минтруда подписал приказ об утверждении образца удостоверения беженца и требований к его защите, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Согласно документу, удостоверение беженца изготавливается в соответствии с международными требованиями и стандартами, предъявляемыми к машиночитаемым проездным документам.

Удостоверение беженца представляет собой брошюру размером 88х125 мм и состоит из обложки, приклеенных к обложке форзацев и 6 листов (12 страниц).

Обложка удостоверения беженца изготавливается из износостойкого материала синего цвета.

На внешней стороне передней обложки удостоверения беженца размещены: в верхней части – надпись на казахском и английском языках: «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN»;

в центре – государственный герб РК;

в нижней части – надпись на казахском и английском языках: «БОСҚЫН КУӘЛIГI REFUGEE CERTIFICATE».

Надписи и изображение государственного герба выполняются тиснением фольгой золотистого цвета.

Приказ вводится в действие по истечении 10-ти календарных дней после дня его первого официального опубликования.