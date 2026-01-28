О комфортном отдыхе

– Глава государства всегда уделяет особое внимание развитию туризма. Данный вопрос находится на особом контроле, – отметил, открывая обсуж­дение первого вопроса повестки заседания, Премьер-министр.

В прошлом году в ответ на многочисленные обращения граждан Президент высказал жесткую критику по поводу ненадлежащего состояния инфраструктуры, сервиса, несоблюдения мер безопасности в зонах отдыха вокруг озера Алаколь и в целом в туристичес­ких дестинациях республики.

За прошедшие полгода, по словам Олжаса Бектенова, в ряде регионов созданы постоянно действующие оперативные штабы в сфере туризма, как, например, в области Жетысу. В прибрежных селах Алаколя решаются вопросы, касающие­ся совершенствования деятельности объектов канализации и укрепления берегов этого уникального водоема. На популярных турбазах Восточного Казахстана налаживается работа коммунальных служб.

В глобальном индексе Всемирного экономического форума Казахстан с 66-го места поднялся на 52-е (из 119 стран). Цель – войти в топ-50. Количество туристов по итогам 2025 года выросло на 12% и превысило 10 млн человек. Действуют около 4,5 тыс. мест размещения – гостиниц, отелей, кемпингов. Объем инвестиций в отрасль вырос на 32% – привлечено свыше 1,2 трлн тенге.

– В стадии осуществления находятся 328 проектов, включая строительство гостиничных комплексов Hilton, Mandarin Oriental, курорта «Ой-Карагай» и сети объектов придорожного сервиса Keruen Inn. Это позволит создать примерно 10 тысяч постоянных рабочих мест, – сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, докладывая о подготовке к летнему туристическому сезону и планах развития отрасли.

В рамках исполнения поручений Главы государства, по словам спикера, утверждены планы по развитию Алматинского горного кластера, Щучинско-Боровской курортной зоны и Мангистау.

О мерах по развитию транспортной инфраструктуры на туристических объектах и повышению мобильности граждан отчитался министр транспорта Нурлан Сауранбаев. Развитие так называемого событийного туризма и планы по привлечению иностранных туристов в республику стали темой выступления председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Талгата Газизова.

Акимы областей Абай, Жетысу, Карагандинской и Мангистауской проинформировали членов Правительства о том, как развивается инфраструктура в курортных зонах, какие проекты для этого запланированы до 2029 года.

Вместе с тем, как отметил Премьер-министр, выслушав докладчиков, недавние комплексные проверки состояния турис­тических зон показали, что системных проблем еще достаточно. В частности, многие объекты не обеспечены устойчивым доступом к Интернету – решение этих вопросов либо только планируется, либо ведется крайне медленно.

Регулярно в СМИ и соцсетях публикуются факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Многие предприниматели игнорируют получение соответствующих заключений. Например, в Карагандинской области на текущий момент из 149 мест массового отдыха заключения санитарно-эпидемиологических служб выданы только 80 объектам. Из 28 пляжей заключения получили лишь три.

Имеются большие вопросы относительно полноценной транспортной доступности популярных и удаленных туристических дестинаций. В некоторых локациях отсутствует стабильное энергоснабжение. Не везде организованы круглосуточные посты медицинского обслуживания, органов правопорядка и спасательных служб.

По-прежнему завышаются цены на гостиничные услуги, а также в кафе и магазинах близ туристических объектов. Множество жалоб поступает от туристов на замусоренность мест отдыха, отсутствие нормальных подъездных путей и автостоянок.

– Для решения имеющихся проб­лемных вопросов необходимо создать Оперативный координационный совет с участием всех акиматов, палаты «Атамекен», крупных предпринимателей в сфере туризма от каждого региона, а также отраслевых экспертов. Его возглавит заместитель Премьер-министра Аида Балаева, – указал Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил Министерству туризма и спорта в трехдневный срок внести в Аппарат Правительства проект распоряжения. Координационный совет должен в течение месяца обновить План действий к Концепции развития туризма с учетом всех поручений и замечаний Главы государства.

Необходимо предусмотреть соответствующие индикаторы для первых руководителей государственных органов, а также выработать конструктивные меры поддержки туристического бизнеса. В дальнейшем оперативное сопровождение туристического сезона будет осуществляться на местах под контролем оперативных штабов в каждой области.

– Формальный подход недопустим. Аппарат Правительства будет проводить регулярные проверки туристических объектов, отслеживая ситуацию. Уже к началу летнего туристического сезона отраслевому министерству и акиматам следует принять все необходимые меры для обеспечения комфортных условий пребывания отдыхающих, – подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам рассмотрения вопроса Премьер-министр дал ряд поручений профильным министерствам и акиматам.

Важнейший приоритет

Второй вопрос повестки заседания касался обсуждения реформы в сфере защиты прав подрастающего поколения.

– Сегодня в Казахстане около семи миллионов детей. Это более трети всего населения республики. Если быть точным – 34 процента. От того, в каких условиях растут наши дети, зависит будущее страны, – подчеркнул важность обсуждаемой темы Олжас Бектенов.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова доложила о проводимой работе по обеспечению защиты прав и интересов подрастающего поколения, а также представила разработанную в рамках поручений Главы государства единую концепцию «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы.

Концепция подготовлена совместно с уполномоченным по правам ребенка и профильными министерствами и направлена на повышение последовательности и эффективности принимаемых мер в сфере защиты прав детей.

– Она охватывает четыре основные направления, включающие права детей в таких сферах, как безопасность, образование, здоровье, а также право на семью и социальную защиту. Для оценки эффективности ее исполнения предусмотрены 10 индикаторов, а для реализации – 158 мероприятий. Общий объем финансирования составит 1,3 триллиона тенге, – сообщила Жулдыз Сулейменова.

Концепция предусматривает масштабирование идеологемы «Заң мен тәртіп», внедрение в школах часа педагога-психолога, воспитание детей в духе «Адал азамат», открытие кабинетов помощи для детей, пострадавших от насилия, создание единой цифровой платформы психологической диагнос­тики, обеспечение 100-процентного охвата менторами детей, требующих внимания. Содокладчиками по этому вопросу выступили министры: здраво­охранения – Акмарал Альназарова и внутренних дел – Ержан Саденов.

– Всесторонняя забота о детях – наш главный приоритет, и государством принимается комплекс мер по улучшению качества жизни юных граждан страны. Концепция «Дети Казахстана» включает в себя конкретный план мероприятий по защите прав детей в области образования, здравоохранения, безопасности, социального обеспечения и семейного благополучия, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил, что в последние годы для совершенствования сферы защиты прав детей принят ряд мер. Значительно расширена законодательная основа. Особенно это касается неотвратимости наказания за преступления в отношении детей. Функционирует единый контакт-центр 111 по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей. По фактам обращений обязательно оказывается помощь и проводятся проверки.

Во всех областях действуют региональные уполномоченные по правам ребенка. С 1 февраля вводится особый порядок контроля и надзора над организациями образования по принципу внезапности.

Меры касаются вопросов безопасности детей, их оздоровления и питания. В этой связи Премьер-министр поручил министерствам здравоохранения, просвещения, культуры и информации, труда и социальной защиты населения, туризма и спорта, внутренних дел совместно с акиматами до 30 января текущего года сформировать реестр объектов, подлежащих особому контролю и надзору.

Для повышения уровня защиты прав детей введен новый норматив штатной численности специалистов органов опеки – не менее одного специалиста на 5 тыс. детей. Это позволило за год увеличить их количество более чем втрое и приступить в регионах к созданию управлений по защите прав детей.

При этом Олжас Бектенов отметил, что в ряде регионов меры в этом нап­равлении принимаются недостаточно активно. Данная организационная работа, помимо столицы, проведена только в Акмолинской и Актюбинской областях. Остальным акиматам поручено в течение двух месяцев завершить создание соответствующих управлений.

Обращено внимание и на реализацию новой формы семейного устройства, действующей с 1 июля прошлого года, – прием­ной профессиональной семьи. На эти цели предусмотрено финансирование (пособия на каждого ребенка – 10 МРП, оплата услуг каждому воспитателю – 70 МРП), но ни в одной области данная работа не проведена. Акиматам поручено принять необходимые меры.

Премьер-министр указал на сохраняющиеся проблемные вопросы в сфере охраны здоровья детей, включая нехватку медицинских специалистов, лекарственных средств и возможностей детской реабилитации, а также дефицит узкопрофильных специалистов – дефектологов, логопедов, сурдологов – для детей с особыми образовательными потребностями.

Олжас Бектенов отметил также необходимость усиления мер по обеспечению безопасности детей, в том числе в цифровой среде, и расширения доступа к дополнительному образованию и современным образовательным технологиям в сельской местности. Подростки сталкиваются с нехваткой внимания и возможностей для самореализации.

Премьер-министр считает необходимым по данным направлениям вести работу на системном уровне, усилить межведомственную координацию министерств просвещения, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, внутренних дел, акиматов регионов. В результате достижения предусмотренных в концепции целевых индикаторов должна сформироваться устойчивая система развития, поддержки и защиты детей.

По итогам голосования Правительство утвердило единую концепцию «Дети Казахстана». В завершение заседания Премьер-министр поручил Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами и акиматами обеспечить качественное и своевременное исполнение запланированных мероприятий, выстроить эффективное взаимодействие с уполномоченным по правам ребенка, а также совместно с Министерством культуры и информации организовать информационную кампанию.