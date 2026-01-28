На заседании Правительства под председательством Олжаса Бектенова рассмотрены стратегия развития туризма и ход реформы в области защиты прав подрастающего поколения
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
В ОСА – новый президент
Расширяется сеть кадетских классов
Пожелаем удачи Елене!
Воспитание сказкой
Два золота из Стамбула
О доверии и понимании
Нелегальные «подарки»
Труд – важнейший элемент ресоциализации
Национальный костюм как отражение культурных традиций
Малыш получил шанс на жизнь
Жамбылский район становится динамично развивающейся территорией
Сюрприз для гвардейца
Сакральный смысл казахских узоров
Долгострои экологии вредны
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
От надувной техники до дронов и роботов
Когда бизнес думает о городе
Двусторонние отношения укрепляются
Персональная доля национального богатства
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
Усилили тренерский штаб
Низкий поклон героям
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Пространство открытого и ответственного диалога
Итоги года подтверждают правильность стратегии
Диалог на языке символов
Курсанты покорили пик
Определился состав на Олимпиаду
Горводоканал все же наказали
Театр нового формата
От Нацкурултая до Народного Совета: эксперт о завершении политической перезагрузки в Казахстане
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
