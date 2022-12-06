Уважаемый Берик Ногаевич! Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!

От всего сердца разрешите поздравить вас с профессиональным праздником!

Деятельность прокуратуры играет ключевую роль в обеспечении законности и верховенства права, в построении справедливого общества.

Это единственный государственный орган, осуществляющий функции высшего надзора в Республике.

Придание новому Закону «О прокуратуре» конституционного статуса позволило поднять правозащитный уровень прокуратуры на новую ступень, расширить полномочия прокуроров по защите прав граждан, субъектов бизнеса и государства.

Осуществляя координацию, органы прокуратуры объединяют усилия всех правоохранительных органов, в том числе в сфере возврата из-за рубежа доходов, полученных преступным путем.

Высокий профессионализм сотрудников органов прокуратуры, их преданность делу и честность, непримиримое отношение к любым нарушениям закона и повышенная ответственность помогают гражданам сохранять веру в торжество Закона.

Желаю вам дальнейших успехов в работе, семейного тепла и благополучия, удачи и здоровья, мира и процветания.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете также с честью выполнять поставленные перед вами Главой Государства задачи, защищать интересы государства, общества и каждого гражданина нашей страны.