Увековечили имена земляков

Обелиск, построенный по проекту алматинских архитекторов, установили на возвышен­ности Коктобе вдоль ташкентской трассы.23-метровую стеллу венчает бронзовая скульптурная группа, в которую входят орел и солнце, символизирующие силу, власть и вечную жизнь. Вокруг стелы установлены гранитные плиты, на которых начертаны 416 фамилий. Именно столько жителей сельского округа Шарапхана отправились в свое время на фронт. 281 из них не вернулись назад – пропали без вести или полегли на фронтах сражений. Монумент виден далеко окрест. К нему ведут 70 гранитных ступенек, символизирующих 70-летие Победы.Учитель местной школы Калау Далбай на открытие мо­нумента пришел с особым чувством. Он никогда не видел своего прадеда Далбая Маяшова. На фронт 38-летний крестьянин ушел в 1942 году. Служил в артиллерии, награжден медалью "За отвагу". В 1944 году в аул Талдыбулак пришла похоронка, из которой стало известно, что рядовой Маяшов­ геройски погиб в боях под Псковом.Точное место захоронения солдата так и осталось неизвестным. Ни супруга, ни дети, а потом и внуки с правнуками так и не смогли отвезти на его могилу горсть родной земли. Теперь в сельском округе есть обелиск, где увековечено имя родного человека, и потомки фронтовика смогут возложить к нему цветы и почтить память воина.В состав сельского округа Шарапхана входит пять аулов – Талдыбулак, Шарапхана, Жинишке, Майлыошак, Махамбет, в которых проживает около 9 тыс. человек. Сегодня в живых остался только один ветеран Великой Отечественной войны – 92-летний Усен Аханов. Кавалер ордена Красной Звезды и ордена Славы дошел до Праги, а после войны работал чабаном в местном колхозе. К сожалению, состояние здоровья не позволило ему принять участие в церемонии открытия обелиска, идея строительства которого принадлежит заслуженному юристу Казахстана, доктору юридических наук Бекету Тургараеву.Он родился и вырос в этом краю. Его отец Тургара Балабеков тоже воевал на фронте, а после войны работал в родном ауле Талдыбулак. Выступая на церемонии открытия монумента Бекет Тургараев подчеркнул, что строительство комплекса поклонения духу предков – это исполнение сыновнего долга, укрепляющее связь времен и поколений. Это дань памяти не только бывшим солдатам сельского округа Шарапхана, но всем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны.– Мы поколение, которое выросло под страшным словом «война», – отметил общественный деятель Абиш Кекилбаев. – Я хочу пожелать, чтобы памятники погибшим на войне ставили только люди моего поколения, а наши дети и внуки пусть живут без войны, ценят мир и покой. И помнят о тех, кто не жалел свои жизни, защищая Отечество. Такие комплексы нужны, чтобы напоминать последующим поколениям о том, какой ценой завоевана Победа.