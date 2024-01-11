Увеличение численности военнообязанных на сборы объяснили в Минобороны

Общество, Другое
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Аменова Дана
Корреспондент

В оборонном ведомстве ответили на вопрос о том, почему в этом году на воинские сборы будет призвано в 2 раза больше военнообязанных,  передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации Минобороны, на воинские сборы привлекаются военнообязанные, то есть граждане Казахстана, состоящие на воинском учете и пребывающие в запасе до предельного возраста состояния на воинском учете.

В 2021 году было призвано – 750 человек, 2022 году – 1500 человек, 2023 году – 1500 человек, в 2024 году планируется призвать – 3000 человек.

«Увеличение количества призываемых на воинские сборы направлено на повышение боеготовности Вооруженных Сил и решение проблем по подготовке граждан по своей военно-учетной специальности», — проинформировали в ведомстве.

Также в министерстве добавили, что сборы будут проходить в мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделениях и подразделениях боевого, технического и тылового обеспечения летом 2024 года в течение 30 дней.

 

#минобороны #военнослужащие #армия #призыв #призывники #срочная служба

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