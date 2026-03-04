Увеличить отдачу стальных магистралей

Инфраструктура
3
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

За период с 2019 по 2025 год в Казахстане проведена масштабная работа по развитию и модернизации железнодорожной инфраструктуры. Комплекс­ные меры позволили повысить безопасность движения поез­дов, увеличить пропускную способность магистралей и обеспечить устойчивую работу транспортной системы страны.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам заместителя председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Елдоса Нестая, значительный объем работ был выполнен в рамках обновления существующих путей.

– В течение семи лет различными видами ремонта было охвачено в общей сложности 9 436 километров железнодорожных путей, – отметил он. – Наибольший объем работ пришелся на капитальный ремонт. В его рамках было обновлено 3 593 километра стальных магистралей.

Такой вид ремонта предполагает комплексное восстановление инфраструктуры, включая замену рельсов, шпал и других элементов верхнего строения пути.

Кроме того, покомпонент­ный ремонт проведен на 1 560 км железнодорожных линий. Этот формат предус­матривает замену отдельных изношенных элементов и позволяет поддерживать техническое состояние инфраструктуры на необходимом уровне.

Значительная часть работ также выполнена в рамках планово-предупредительного ремонта. Он охватил 4 284 км железнодорожных путей и направлен на предотвращение преждевременной изношенности полотна, а также обеспечение безопасного и бесперебойного движения поездов.

Параллельно с модернизацией существующей инфраструктуры в республике осуществляются проекты по строительству новых железнодорожных линий. В период с 2019 по 2025 год в Казахстане построено 911 км новых путей.

Одним из ключевых проек­тов стало строительство участка Достык – Мойынты протяженностью 836 км. Его завершение послужит развитию отечественного транзитного потенциала, увеличению грузопотока по международным транспорт­ным коридорам.

Также введена в эксплуа­тацию обводная железнодорожная линия станции Алматы протяженностью 75 км. Новый участок поз­волил разгрузить крупнейший транспортный узел страны, повысить эффективность перевозок и оптимизировать движение грузовых поездов в южном регионе.

Как подчеркнул Елдос Нес­тай, исполнение инфраструктурных проектов стало важным этапом развития железнодорожной сети Казахстана, способствующим укреплению роли страны как одного из ключевых транс­портно-логистических хабов Евразии.

#модернизация #ремонт #железнодорожная инфраструктура #Елдос Нес­тай

