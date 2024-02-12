Уверенные и меткие

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Флора Левина, область Абай

Военнослужащие Регионального командования «Восток» провели стрельбы из артиллерийского орудия.

фото пресс-службы РгК "Восток"

В течение двух дней на межвидовом полигоне «Шығыс» раздавались залпы военных орудий. Яркие вспышки, дым и звуки, от которых закладывает уши – это не военные действия и не съемки кино. Это личный состав войсковой части 28738 Регионального командования «Восток» продемонстрировал артиллерийские стрельбы в составе сводной команды личного состава в соответствии с планом боевой подготовки. Бойцы вели огонь из 220-миллиметровой реактивной установки «Ураган» и 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт». В стрельбах также участвовали военнослужащие срочной службы.

Руководил стрельбами заместитель командира войсковой части по боевой подготовке майор Жандос Есеркепов. По легенде учений, артиллеристы 1-го артиллерийского дивизиона, дислоцированные на полигоне, были условно обстреляны противником и укрылись от огня. А после по команде произвели встречный огонь из артиллерии.

По словам Жандоса Есеркепова, особенностью учений стало то, что пушки располагались на расстоянии одного километра друг от друга. Раньше подобный метод в артиллерии не применялся.

– В ходе практических стрельб 3-й реактивный артиллерийский дивизион смог точно и в срок выполнить поставленную задачу. Бойцы показали, что они настоящие специалисты по стрельбе из установки реактивной системы залпового огня «Ураган», – говорит Жандос Есеркепов.

Он также отметил, что артиллерия – это основная ударная сила, выполняющая любые действия в составе расчета, каждый специалист приступает к выполнению своих задач по применению артиллерийских установок. Например, если разведчик знает направление противника и уточняет его местоположение, то топогеодезист определяет направление его боевого порядка. Погодные условия во время стрельбы также важны, за ними следит метеоролог. Командир расчета, соответственно, учитывает поражение назначенной цели. Управляемость подразделений обеспечивают связисты.

Пока личный состав войсковой части 28738 совершенствовал боевые навыки, солдаты-срочники учились стрельбе из артиллерийского орудия и убедились, что артиллерия является основной огневой мощью армии Казахстана.

#армия #учения #Восток #стрельбы

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