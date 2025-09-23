Uzbekistan Airways подписала контракт на покупку самолетов Dreamliner

В мире,Гражданская авиация
99
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Сделка на сумму более $8 млрд является частью долгосрочной программы модернизации флота и наращивания дальнемагистральных мощностей узбекского авиаперевозчика

Фото: flyteam.jp

Узбекская авиакомпания расширяет парк широкофюзеляжных самолётов: подписан контракт на 14+8 Boeing 787-9 Dreamliner, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт авиакомпании

Расширение парка широкофюзеляжных самолётов позволит Uzbekistan Airways увеличить пассажирские ёмкости на ключевых направлениях, повысить устойчивость расписания и гибко развивать сеть маршрутов, соединяя Центральную Азию с Северной Америкой, Европой, Ближним Востоком и Азиатско-Тихоокеанским регионом. 

Первый 787-8 Dreamliner поступил во флот в 2016 году, положив начало новой эре дальнемагистральных перевозок с упором на экономичность и комфорт. Сегодня Dreamliner — основа межконтинентальной маршрутной сети авиакомпании и ключевой инструмент подключения Узбекистана к мировым рынкам. Новый заказ на 787-9 логично дополняет существующий опыт эксплуатации и открывает ещё большие возможности по дальности пассажирcких перевозок.

Boeing 787-9 сочетает передовую аэродинамику, композитный планер и современные двигатели, обеспечивая ощутимую экономию топлива и снижение выбросов CO₂. 

Dreamliner признан эталоном комфорта: пониженная высота «кабины» и выстраивание комфортной температуры и влажности воздуха помогают легче переносить длительные перелёты, большие затемняемые иллюминаторы создают ощущение пространства и контроля света, а тихий салон и адаптивная LED-подсветка благотворно влияют на самочувствие пассажиров в полёте. Пассажирам будет доступна современная система развлечений, а также различные решения для подключения во время полёта.

Boeing 787-9 предлагает больше мест при схожей операционной эффективности, что позволяет балансировать спрос на маршрутах высокой протяжённости, открывать новые города на карте маршрутной сети авиакомпании и увеличивать частоты там, где это необходимо. Для транзитной модели узлового аэропорта Ташкента это — принципиальное конкурентное преимущество.

#Boeing #Uzbekistan Airways #Dreamliner

Популярное

Все
Сел за решетку на всю жизнь
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
Модерн и классика
На земле предков
Солдаты встретились с автором военных песен
Кубок страны у «Каспия»
Лучший хоккеист прошлого сезона
Выбирай дело по душе
Сеянцы поставил спонсор
На пути построения справедливого и сильного Казахстана
Парламентская реформа и цифровой вектор экономики
Жажда легкой наживы к добру не приводит
Изменились школьные меню
Особенная детская площадка
Территория поддержки и надежды
С заботой о родном крае
Токаев подтвердил, что Казахстан будет и впредь поддерживать ООН
Начинать надо с родителей
Айтматов – навсегда
Степная «Илиада»
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Нужны специальные знания
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
В Жамбылской области дан старт очередному театральному сезону
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Новый взгляд на старые фасады
Серебряные награды из Брно
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Токаев: Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
Газ становится доступнее
Как встречали двукратную чемпионку мира по боксу в Караганде
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате
Уголовную ответственность за принуждение к браку ввели в Казахстане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Посольство Палестины открылось в Великобритании
В Узбекистане запретили приглашать более 200 гостей на свад…
Еще три страны признали государственность Палестины
Кораллы Карибского бассейна перестанут расти к 2040 году

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]