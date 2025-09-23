Сделка на сумму более $8 млрд является частью долгосрочной программы модернизации флота и наращивания дальнемагистральных мощностей узбекского авиаперевозчика

Фото: flyteam.jp

Узбекская авиакомпания расширяет парк широкофюзеляжных самолётов: подписан контракт на 14+8 Boeing 787-9 Dreamliner, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт авиакомпании

Расширение парка широкофюзеляжных самолётов позволит Uzbekistan Airways увеличить пассажирские ёмкости на ключевых направлениях, повысить устойчивость расписания и гибко развивать сеть маршрутов, соединяя Центральную Азию с Северной Америкой, Европой, Ближним Востоком и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Первый 787-8 Dreamliner поступил во флот в 2016 году, положив начало новой эре дальнемагистральных перевозок с упором на экономичность и комфорт. Сегодня Dreamliner — основа межконтинентальной маршрутной сети авиакомпании и ключевой инструмент подключения Узбекистана к мировым рынкам. Новый заказ на 787-9 логично дополняет существующий опыт эксплуатации и открывает ещё большие возможности по дальности пассажирcких перевозок.

Boeing 787-9 сочетает передовую аэродинамику, композитный планер и современные двигатели, обеспечивая ощутимую экономию топлива и снижение выбросов CO₂.

Dreamliner признан эталоном комфорта: пониженная высота «кабины» и выстраивание комфортной температуры и влажности воздуха помогают легче переносить длительные перелёты, большие затемняемые иллюминаторы создают ощущение пространства и контроля света, а тихий салон и адаптивная LED-подсветка благотворно влияют на самочувствие пассажиров в полёте. Пассажирам будет доступна современная система развлечений, а также различные решения для подключения во время полёта.

Boeing 787-9 предлагает больше мест при схожей операционной эффективности, что позволяет балансировать спрос на маршрутах высокой протяжённости, открывать новые города на карте маршрутной сети авиакомпании и увеличивать частоты там, где это необходимо. Для транзитной модели узлового аэропорта Ташкента это — принципиальное конкурентное преимущество.