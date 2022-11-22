Узелки истории

Выставка организована Цент­ром современного искусства «Kulanshi» при поддержке Евразийской академии искусств. В галерее «Tumar Carpets» представлены живопись и графика – работы известной художницы Лейлы Махат.

На нескольких картинах запечатлены неизменные спутники номада – кони, прекрасные, грациозные, с развевающимися от ветра гривами. Есть и памятники древнего искусства Великой степи: балбалы и украшения – алқа и тұмар, древний кувшин и рунические письмена. По словам искусствоведа Анжелики Акилбековой, они становятся предметом творческого осмысления, обретая в картинах Лейлы Махат особое символические звучание и сакральное значение.

Но главные экспонаты выставки, конечно же, невообразимой красоты ковры, выполненные в различных цветовых гаммах и техниках.

– Туркменские ковры ручной работы, на одном квадратном метре которых мастерицы вяжут по полторы тысячи узелков, «звучат» по-разному и меняют цвет в зависимости от направления света. Марьям Гафурова собирает эти сокровища и следит за тем, чтобы древнее наследие предков не исчезло из жизни современного человека, живущего в темпе сегодняшнего дня. Здесь, на востоке, мы лечим грусть полетом и сушим слезы ветром. Степные дороги искусства ведут нас от одного оазиса к другому. Следуйте за птицами к свободе и добро пожаловать на восток, – сказала, представляя выставку, председатель кураторского совета центра «Куланши» Лейла Махат.

Гостей выставки не может не радовать то, что все экспонаты можно потрогать, пощупать, разглядеть поближе каждый узор, общую текстуру, «пообщаться» с ковром и даже найти свой, тот самый, что уедет домой.

– Здесь представлены ковры, выполненные в классических тюркских техниках, с высокой плотностью и большим количеством узлов, а чем выше плотность – тем больший срок служат изделия. К примеру, в этой коллекции туркменские и афганские ковры. Их срок службы – 100–300 лет, и мы можем передать эти произведения искусства следую­щим поколениям, – рассказала руководитель галереи «Tumar Carpets» Марьям Гафурова.

Она пояснила: так как в Афганистане ковры ткут мужчины, а в Туркменистане – женщины, то даже на глаз сразу заметно, что у афганских ковров узел больше. Но душа чувствуется в любом изделии, к тому же каждое из них – уникально, ведь нет никаких лекал, и даже если повторяется какой-то классический узор, то второго точно такого же ковра нигде не найти! Марьям сама продемонстрировала это в небольшом перфомансе на вернисаже.

– Если вы придете к нам в галерею в обычный день, то увидите, что весь пол застелен коврами, так как наша основная концепция – «без обуви». Чтобы почувствовать текстуру ковра, по нему нужно пройтись босиком, посидеть, попить чай. Именно так выбирается «свой» ковер, – сказала коллекционер, вытаскивая из стопки туркменский ковер.

Ловко развернув его, Марьям предложила гостям выставки высказать предположения о том, какие узоры на нем изображены. Посыпались догадки: сова, серьги, рога, парус, лодка… Сразу вспомнилось детство, когда многие из нас засыпали в деревенских домах наших бабушек, разглядывая узоры на настенных коврах… Воображение не знает границ, но вот к верному ответу так никто и не пришел.

– Процесс ковроткачества увлекает тем, что в каждом изделии кроется своя история. Например, этот ковер ткется старинным туркменским народом – йомудами, что расположились на побережье Каспийского моря. Основная их тематика – море, а повторяющийся узор в виде якоря называется «габса». Ему несколько тысячелетий, и он был сохранен благодаря глиняным кувшинам, – пояснила Марьям Гафурова.

Недавно ей посчастливилось видеть, как работают мастерицы в селах Туркменистана. У каждого дома есть специальное место, где ткут ковры. За работу еже­дневно садятся в 8 утра и встают в 5 вечера, перерыв только на обед.

– Каждый ковер состоит из рамки и основного полотна. В рамке всегда кроется особенная сила, интересное толкование. Еще эта часть служит, чтобы показать, насколько искусна мастерица, так как все самые мелкие работы делаются именно здесь. В этом изделии 300 тысяч узлов на один квадратный метр, его ткали три мастерицы почти полгода, не останавливаясь, – пояснила Марьям.

А затем неожиданно это произведение искусства размером 2 на 3 метра и весом в 15 кг она накинула себе на плечи как шаль. Мягкая бархатистая ткань, красивый узор изделия смотрелись на модели замечательно! Наверное, при правильном ракурсе на фотосессии было бы и не понятно, что это ковер.

К слову, выставка еще долго будет радовать посетителей галереи, так что можно смело прийти в «Tumar Carpets» и посидеть за чашечкой чая в уютной домашней обстановке на мягких коврах.