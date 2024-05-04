Уже третье поколение семьи Лапшиных трудится на ТГПК

Производство это – по-настоящему градообразующее и ведет свою историю с 1942 года. Сначала, в далеких тридцатых, в окрестнос­тях Текели были обнаружены крупные залежи полиметаллических руд. Началась их активная разработка и добыча, а позднее открылся и крупнейший в регионе свинцово-цинковый комбинат.

Рабочий поселок вокруг него быстро разрастался, в 1952 году став официально городом Текели. Комбинат входил в число ведущих полиметаллических производств страны, но в начале 2000-х запасы рентабельной руды истощились. Шахты закрыли.

В то непростое время комбинат не раз и не два переходил из рук в руки, меняя названия и даже направления деятельности. Десять лет назад здесь началось возведение мощностей для выплавки чугуна, первая партия которого была получена в ­2018-м. На данное производство комплекс ориентирован и сейчас.

Конечно, с комбинатом, как по привычке по сей день называют его все местные жители, так или иначе связана история многих текелийских семей. Но учитывая непростую историю предприятия в последние десятилетия, его вынужденные прос­тои и общий упадок, который пришлось пережить моногороду, – популярность работы здесь заметно упала. Да и что таить, в целом люди настоящего труда в какой-то момент перестали цениться в обществе. Но семья Лапшиных осталась верной выб­ранной стезе.

Сегодня на Текелийском горно-перерабатывающем комплексе трудятся сразу три представителя семьи. Василий Александ­рович работает водителем автотранспортного цеха уже 36-й год. Его супруга Вера Александ­ровна – начальник смены производственно-диспетчерского отдела. А их сын Александр Лапшин, оту­чившись на техника-механика по эксплуатации автомобилей, свой трудовой путь начал в автотранс­портном цехе предприятия в 2009 году, сегодня занимая долж­ность главного механика ТГПК.

Долгие годы, рассказывает глава семейства, на комбинате проработали их родители – ударники производства, ветераны труда и просто преданные своему делу люди, привившие любовь к труду и детям.

– Мой отец Александр Иванович проработал оператором сушильных установок сушильного отделения Текелийской обогатительной фаб­рики до самого выхода на пенсию в 1988 году, – говорит Василий Александ­рович. – Он является победителем соцсоревнований, ветераном труда. Отец супруги – Александр Иванович Морозов – плотник-столяр по специальности, трудился с 1978 по 2001 год крепильщиком шахт­ного ствола на руднике. Я сам пришел на Текелийский свинцово-цинковый комбинат после армии. До службы окончил Талдыкорганское училище № 1 по специальности «автокрановщик». Это сейчас их готовят на краткосрочных курсах. А я в свое время прошел узкую специализацию, получив углубленные знания. И все трудовые годы продолжаю работать по профессии.

По стопам отца пошли и оба сына, один из которых в итоге решил также работать на производстве. С самого детства, рассказывает Александр Лапшин, обожал «закручивать гайки», помогая главе семьи в ремонте техники. Со временем и сам прекрасно разобрался сначала в велосипедах, потом и в мотоциклах с автомобилями.

Парень выучился на механика, а позднее окончил курсы автокрановщиков. Но в итоге пошел не в свободное плавание, как это нынче модно, а на производство – в тот момент, казалось бы, совсем бесперспективное. Там его искреннюю любовь к выб­ранному делу оценили быстро.

– С 2011 года официально работаю на комбинате, – рассказывает он. – Был автослесарем, водителем, автокрановщиком, позднее меня перевели механиком, а потом и начальником кранового хозяйства. Проработав на этой должности четыре года, сначала стал исполняющим обязанности, а дальше главным механиком комбината. Люблю свое дело, другой работы мне не надо. Мне нравится видеть результаты нашего труда – запускаешь оборудование, проверяешь, чтобы все было в исправном состоянии, и переходишь к следующему. И так, по цепочке, проводим плановый ремонт.

Работать на совесть и результат – это настоящая семейная традиция. С самого детства перед глазами был пример настоящей ответственности, говорят представители сразу двух поколений. Сейчас, сокрушается Вера Александровна, люди не горят идеей труда для всеобщего блага. Многие живут одним днем и работают спустя рукава.

– Помню, как было сложно в 90-е годы, – рассказывает она. – Комбинат простаивал, но тем не менее люди продолжали работать без зарплаты, не увольнялись. Как бы ни было тяжело – справились. Возможно, именно воспитание родителей и те трудные годы «закалили» нас и помогли вырастить сыновей в правильном русле, привив им ответственность, чувство долга и любовь к труду. Каждый свой рабочий день я анализирую – что сделано, а что можно еще улучшить.

Даже сейчас, когда предприятие вновь временно простаивает из-за перипетий на рынке сбыта, Лапшины продолжают исправно трудиться на своих местах: полностью рабочий процесс не остановлен. Благо и комбинат держится за своих специалис­тов, производя выплаты даже тем, кто сидит в вынужденном отпуске в ожидании запуска доменной печи.

На производстве задействованы сотни работников. И роль каждого важна и даже незаменима. Несмотря на компьютеризацию и автоматизацию, за каждым процессом стоит человек, оставаясь главной движущей силой. Вот только все с меньшей охотой приходят сюда свежие кадры. Хотя талантливой молодежи немало, приводит примеры Василий Лапшин.

Приходят на практику очень рукастые ребята из профтехучилищ, которые успевают и технику ремонтировать, и вождение на практике освоить. Но на производстве они чаще всего не задерживаются. Причина тому – низкая оплата труда.

– Еще молодежь приходит с желанием сразу стать мастерами или начальниками, но как это возможно, не пройдя все стадии производственного процесса? – говорит представитель третьего поколения горняков 34-летний Александр Лапшин. – А вообще, рабочие руки очень востребованы. Сейчас практически не найдешь профессиональных токарей, не хватает на производстве грамотных электриков, сварщиков-аргонщиков, медников. Огромная редкость и тросоплетчик – у нас всего один такой специалист на производстве. Мне, к слову, очень не нравится, когда говорят: «Как платят – так и работаю». Должно же быть внутреннее желание трудиться, развиваться, осваивать что-то новое, быть полезным и нужным. Так в любом деле можно добиться успеха.