Наказание за нападения на медработников ужесточили в РК

Сенат
301

Сенаторы приняли поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы по усилению защиты медицинских работников и водителей скорой помощи при исполнении ими профессиональных обязанностей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал руководителя аппарата Сената Максима Споткая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отдельная уголовная ответственность Уголовный кодекс дополняется новой статьёй 380-3 - «Угроза или применение насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи».

За угрозу применения насилия предусмотрены:

• штраф от 200 до 500 МРП,

• либо исправительные работы,

• либо общественные работы до 300 часов,

• либо ограничение или лишение свободы до 2 лет. При отягчающих обстоятельствах - до 3 лет лишения или ограничения свободы

Ответственность за применение насилия:

• за насилие, не опасное для жизни и здоровья - штраф от 500 до 1000 МРП, либо лишение свободы от 2 до 3 лет;

• при отягчающих обстоятельствах - от 3 до 7 лет лишения или ограничения свободы.

Тяжкие последствия

За насилие, опасное для жизни и здоровья, предусматривается лишение свободы от 5 до 10 лет, а при отягчающих обстоятельствах - от 7 до 12 лет. 

#Сенат #нападение #медики

Популярное

Все
Новые достижения в казахстанском футболе
Даже дедушке нет места
Вкус Нового года
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Получи и путешествуй
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Знание и осведомленность – самая надежная защита
Важный выбор студентов
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Впервые в истории
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Их подружил Кашгар
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях

Читайте также

Сенат одобрил Цифровой кодекс
Депутаты рассмотрят Цифровой и Строительный кодексы
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
Глава Сената встретился с послом Великобритании в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]