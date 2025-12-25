Сенаторы приняли поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы по усилению защиты медицинских работников и водителей скорой помощи при исполнении ими профессиональных обязанностей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал руководителя аппарата Сената Максима Споткая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отдельная уголовная ответственность Уголовный кодекс дополняется новой статьёй 380-3 - «Угроза или применение насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи».

За угрозу применения насилия предусмотрены:

• штраф от 200 до 500 МРП,

• либо исправительные работы,

• либо общественные работы до 300 часов,

• либо ограничение или лишение свободы до 2 лет. При отягчающих обстоятельствах - до 3 лет лишения или ограничения свободы

Ответственность за применение насилия:

• за насилие, не опасное для жизни и здоровья - штраф от 500 до 1000 МРП, либо лишение свободы от 2 до 3 лет;

• при отягчающих обстоятельствах - от 3 до 7 лет лишения или ограничения свободы.

Тяжкие последствия

За насилие, опасное для жизни и здоровья, предусматривается лишение свободы от 5 до 10 лет, а при отягчающих обстоятельствах - от 7 до 12 лет.