Ужесточили наказание за свалки

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Асель Муканова
редактор отдела информации и права

В столице ведется системная работа по устранению несанкционированных свалок и выявлению нарушителей.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во всех районах города проводится мониторинг, позволяющий выявлять нарушения. Виновные привлекаются­ к административной ответствен­ности, сообщает официальный сайт акимата. К слову, 10 января 2025 года были внесены изменения в статью 344 КоАП, согласно которым усилены меры наказания за сброс мусора в неустановленных местах, они вступают в силу с 13 марта. Физические лица и предприя­тия теперь будут штрафоваться на сумму от 100 до 1 000 МРП. Повторное нарушение в течение года повлечет удвоение штрафа.

За прошлый год в шести районах города были выявлены 404 стихийные свалки, с соответствующих территорий вывезено свыше 257 тыс. тонн мусора. В городе активно работают мобильные группы, функционирует система IKomek, фиксирующая нарушения.

В 2024 году за незаконный выброс мусора были оштрафованы 409 водителей грузового транспорта на 8,6 млн тенге; за нарушение благоустройства – 22 099 правонарушителей (свыше 62 млн тенге); за загрязнение мест общего пользования – 16 098 правонарушителей (свыше 315 млн тенге).

#Астана #мусор #свалки

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